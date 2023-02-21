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    何時普發6千？ 陳建仁：特別預算三讀後儘快發放

    全民關心何時普發現金6000元，陳建仁強調，將以最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備後儘快地發放。（記者劉曉欣攝）

    全民關心何時普發現金6000元，陳建仁強調，將以最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備後儘快地發放。（記者劉曉欣攝）

    2023/02/21 12:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕攸關普發6000元的疫後特別條例草案今天在立法院進行表決，行政院長陳建仁表示，希望今天立法院三讀通過後，將以最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備後，儘快地發放6000元現金到每一個民眾的手上。

    陳建仁今天到彰化縣秀水鄉馬興社區參訪時表示，COVID-19疫情確實對台灣造成很大的影響，因此，當時提出COVID-19防疫及紓困振興特別條例，利用特別預算來照顧所有人，確實也讓台灣疫情獲得很好的控制，也讓台灣經濟有很好的成長，比起其他國家都更加亮眼。

    陳建仁強調，室內口罩解封，行政院在疫後時代提出特別條例草案，希望今天立法院能夠三讀通過，行政院就會用最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備以後，就能夠儘快地發放每一位民眾6000元現金，還會特別照顧中低收入戶與中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

    而行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票，但未被納入的縣市居民也期盼行政院能夠一視同仁。對此，陳建仁表示，將會對通勤族群，按照社區的特性來設計各種不同的方案，以最好的方式照顧到每一個國民。

    全民關心何時普發現金6000元，陳建仁今天到彰化秀水馬興社區參訪時表示，將以最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備後儘快地發放。（記者劉曉欣攝）

    全民關心何時普發現金6000元，陳建仁今天到彰化秀水馬興社區參訪時表示，將以最快速度提出特別預算案，在所有法律程序完備後儘快地發放。（記者劉曉欣攝）

    行政院長陳建仁到彰化秀水馬興社區參訪，社區不只辦活動，還照顧長青族群日常健康。（記者劉曉欣攝）

    行政院長陳建仁到彰化秀水馬興社區參訪，社區不只辦活動，還照顧長青族群日常健康。（記者劉曉欣攝）

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