百公斤警重臀壓騎士頸…又被分局當執勤教材求國賠勝訴

新北市板橋分局約百公斤的潘姓員警曾因執行酒測做為過當，被判傷害罪4月定讞，他指控，分局竟將他另件執行酒測務所錄製過程，以「戲謔」方式後製成執勤教學影片，並公布其個資，已侵害其名譽權，聲請國賠，高等法院今判板橋分局須國賠2萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/02/21 12:39

〔記者楊國文／台北報導〕新北市警板橋分局警備隊體重約100公斤的潘姓員警，2019年1月攔查民眾執行酒測時，因民眾不配合酒測，將其依法送辦，潘員指控，事後，板橋分局將其酒測勤務錄製的過程，以「戲謔」方式後製成擴大臨檢前的教學影片，並公開潘員個資，潘員認為侵害其名譽，聲請國賠400萬元，高等法院認定員警執勤涉及公益，屬可受可評之事，板橋分局無國賠責任，但分局已侵害其潘員個人隱私，今判須國賠2萬元確定。

新北市警板橋分局警備隊體重約100公斤的潘姓員警，4年前攔查曹姓騎士進行酒測，遭其辱罵「你們這些廢物」，遭到逮捕，潘員明知曹男已無法反抗，仍以大腿、臀部壓在他的頭、肩頸8分鐘，並故意晃動身體嗆說：「慢慢玩、你不要斷氣就好…」，再抓住曹男雙腳往地上拖行成傷，高院審理認定潘員執行公權力作為不當，已涉傷害罪，判刑4月，可易科罰金12萬元定讞。

另外，曹男對潘員提告求償100萬元，新北地院去年6月判潘員須賠償30萬元，全案已上訴高等法院審理中。

潘員提告主張，板橋分局督察組人員未經其同意，將其於2019年1月13日執行酒測勤務所錄製的過程，以戲謔方式後製成同月 18 日擴大臨檢前的教學影片，並置放於未加密、所有同仁均可隨意閱覽、下載的分局內部網路檔案交換區所屬督察組專區內，以致分局局同仁誤認他未合法執行勤務，已侵害其名譽權。

潘員也指控，分局督察組人員又將記載其感情、家庭、生活狀況、工作表現及其因故與民眾發生衝突，遭分局列管等個人隱私資料的風紀檔案，置放於上述未加密、所有同仁均得隨意閱覽、下載的督察組專區警員資料夾內，亦侵害其

名譽及隱私權，聲請國賠400萬元。

新北地院判決板橋分局應國賠潘員5萬元，潘員不服判決，上訴高院，改為請求國賠55萬。

高院審理認為，在潘員主張名譽權受侵害部分，板橋分局督察組是依警察勤務條例第24條第1項第3款、警察機關勤前教育實施規定第3點第7款、警察機關案例教育實施規定第2點第7款等規定，選擇實際酒測案例剪輯及擷取真實對話配上字幕及圖卡做成影片（（未顯現臉部），置放於未加密交換區供同仁點閱，以期達到有效執行勤務、砥礪員警見賢思齊或記取教訓等目的，且員警的執勤過程涉及公益，屬可受公評的事項，沒有不法性難認上開行為有何不法性；另系爭風紀資涉及公益，屬可受公評之事項，難認上開行為有何不法性，此部份聲請國賠並無理由。

不過，在潘員指稱隱私權受侵害部分，高院認審理認為，該風紀資料所載內容涉及潘員的婚姻、家庭、社會活動等資訊，板橋分局依個人資料處理法相關規定收集、處理涉及潘員個人隱私的資料，應指派專人採取必要的保密措施，卻疏未注意，直接將其置放於未加密交換區，以致翁局同仁均有連線閱覽、下載的可能，已侵害潘員的隱私權，判須國賠2萬元確定。

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