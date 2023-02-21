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    教育倡議上路逾2年 台美明攜手發表成果

    台美雙方代表於2020年12月「台美教育倡議」啟動儀式合影。（外交部提供）

    台美雙方代表於2020年12月「台美教育倡議」啟動儀式合影。（外交部提供）

    2023/02/21 12:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天預告，明天上午將在外交部舉辦「台美教育倡議成果說明會」，說明近年教育合作進展。據了解，台灣方面將由外交部新任政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人出席，美方則未透露出席代表。

    台美關係不斷深化，教育也是近年合作推行重點之一，雙方自2020年12月啟動「台美教育倡議」，執行迄今超過2年。此倡議由外交部及教育部跨部會與美國在台協會（AIT）合作，特別著重在英語和華語語言教育，擴大雙方教育交流。

    倡議啟動後，台美雙方曾舉辦超過5次工作小組會議，以及2次高層對話，參與單位包括美國國務院亞太事務局、國務院教育文化局、美國教育部、AIT華盛頓總部、AIT；台灣國安會、外交部、教育部、僑委會、駐美代表處等。

    我方推動如優華語、雙語教育等計畫。美國方面，美國國務院教育與文化局倡議2週年時分享，此合作大幅提升華語及英語學習交流機會，包括在美國的「台灣華語文學習中心」數量越來越多，美國國務院「吉爾曼獎學金」（Gilman Scholarship）、高中生華語獎學金（NSLI-Y）和關鍵語言獎學金（CLS）課程參與人數也大幅增加，期許未來有更多成果。

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