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    賓利4車連環撞爆案外案！ 酒駕女竟要車上閨密冒名頂替

    酒駕楊女要求同車同樣喝酒的黃女頂替開車，被依公共危險及頂替罪嫌送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    酒駕楊女要求同車同樣喝酒的黃女頂替開車，被依公共危險及頂替罪嫌送辦。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/02/21 12:45

    〔記者姚岳宏／台北報導〕昨天下午在台北市堤頂大道發生的4車連環車禍，3輛被撞的分別是野馬、賓利、納智捷等，其中，賓利千萬豪車當時後座坐的是台畜公司名譽董事長張裕屏，沒想到竟有案外案，剛開始29歲黃女承認自己開車肇事，酒測值達0.67mg/L，但警方調查過程中，黃女敘述前後不一，警方懷疑調閱監視器，赫然發現開車的是車上另名32歲楊姓女子，酒測值更高，竟達0.84mg/L，詢後依公共危險及頂替罪嫌移送檢方偵辦。

    車禍剛發生時警方到場，自稱肇事車輛駕駛的黃女及自稱乘客的楊女，2人均面帶酒容且散發濃濃酒氣，昨雖要求夜間停止詢問，但酒醒後製作筆錄時，警方發現黃女言詞反覆，且無法清楚描述案發經過，一查才知是冒名頂替；據了解，由於楊女曾有酒駕紀錄，擔心再次酒駕罪加一等，才會情商閨密黃女頂替，黃女也很有義氣的馬上答應。

    警方調查，楊女與黃女從台中租車北上玩，昨中午在北市中山區喝完酒，下午開車行經台北市堤頂大道時，疑疏於注意路況，從後撞上前方3輛正在停等紅燈的轎車，先撞上納智捷，再往前推進撞上野馬跑車，再推撞前方的賓利轎車。

    車禍發生時，楊女與同車黃女受到輕傷，轄區警方到場後先協助她們送醫，並替2人酒測，想不到都嚴重超標，其餘被撞駕駛酒測值都是0，但修車費用恐怕讓楊女荷包大失血，目前警方進一步釐清車禍原因，稍後中午會將2人依公共危險罪即頂替罪嫌送辦。

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