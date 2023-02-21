停紅燈用手機又拒檢挨罰 駕駛辯：我太太有緊急狀況

嚴男因停等紅燈使用手機又拒絕員警稽查，共挨罰2萬3000元並吊扣駕照6個月，他雖提告抗罰仍遭北院判決敗訴。（資料照）

2023/02/21 12:44

〔記者溫于德／台北報導〕去年嚴男開車停等紅燈時使用手機，被員警要求停車受檢卻又開走，總計挨罰2萬3000元並吊扣駕照6個月，但他否認「手持」手機使用，也因為妻子有緊急狀況才會離開，提告抗罰。台北地院行政訴訟庭根據密錄器認定嚴男確實違規應受罰，判他敗訴；可上訴。

判決指，去年5月4日晚間6時許，嚴男開車停等紅燈時，因「手持」手機使用，被員警要求移動車輛至路邊接受稽查，他卻拒絕稽查離去，經舉發，由台北市交通事件裁決所就他開車使用手機部分開罰3000元，拒絕停車受檢部分開罰2萬元並吊扣駕照6個月。

但嚴男解釋當下因為聽到手機響起，才拿出手機放到右大腿上觀看，並同時注意前方及四周狀況，也主動打開車窗，並非員警敲窗示警，故無安全疑慮；再者，舉發照片模糊不清，無法證明他以「手持」方式使用手機，反而證明他將手機放在大腿上，且舉發影片中的路況與實際情況不符，可能被重新剪輯。

至於被舉發「逃逸」部分，嚴男說因為妻子有緊急狀況，他依員警指示移車到路邊等待4至5分鐘後，仍未見到員警現身，才會自認既然沒有違規，為何要被員警限制人身自由，因此決定先行離去趕回家中；他強調自己一向奉公守法，沒有犯罪紀錄，何必畏懼員警稽查，請求法院撤罰。

交裁所認為，員警目睹嚴男停等紅燈時使用手機，見員警告知：「司機你好！不能手持方式使用手機喔！身分證出示一下……你先左轉，左轉靠邊停我會過去，不要開走」後，卻未依指示停車受檢，故依法裁罰無誤。

北院審理時勘驗密錄器，認定嚴男確實「手持」手機使用，且員警曾走向他的車旁要求移車到路邊停靠，並明確告知不要駛離以接受稽查，他雖然有停靠路邊等候員警前來，但員警耗費約45秒步行至指示地點時，他已開車走人，確實違規，審酌交裁所對他兩次違規開罰沒有問題，判他敗訴。

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