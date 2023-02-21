退役中將「纏人妻」判賠確定 律師：無須抓姦在床堪稱「抓猴典範」

陸軍官校前校長、退役中將全子瑞被控與人妻往來親密，人妻丈夫提告求償，高等法院判全子瑞和人妻須連帶賠償工程師人夫15萬元確定。（資料照；本報合成）

2023/02/21 12:05

〔記者錢利忠／台北報導〕曾任陸軍官校前校長的退役中將全子瑞，被控2019年間與人妻發生婚外情，遭人妻的工程師丈夫提告求償後，全某與人妻被判應連帶賠償遭侵害配偶權的人夫15萬元確定。律師孫瑞蓮認為，此案原告在大庭廣眾下拍照蒐證，無須「抓姦在床」即成功說服法官，沒有侵入配偶手機或電腦，避免可能衍生的妨害秘密或妨害電腦使用等訴訟，堪稱「抓猴典範」。

此案法官採納原告人夫的蒐證影像，以全男和人妻身體正面依偎、同遊、併肩勾手步行，互相為對方整理衣服，研判2人之間的交往關係非比尋常，舉止互動已逾越社會一般通念所能容忍男女正常交往的範圍，從而認定全男與人妻之間有親密交往的男女關係。

律師孫瑞蓮認為，此類牽涉婚外情侵害配偶權的民事求償訴訟，原告需負舉證責任，不過婚外情的互動通常較為隱晦，以致造成原告蒐證上的困難，稍有不慎，就可能侵犯配偶的隱私權，反而容易害自己招惹妨害秘密、妨害電腦使用等刑事官司。

孫瑞蓮說，此案法官採納人夫的蒐證影像，例如全男和人妻身體正面依偎、勾手等細微互動，加上錄音等旁證，據此推定兩人之間有侵害原告配偶權的不倫戀情，而且原告沒有抓姦在床，只靠照片及錄音即取信法官，手段相當高明。

孫瑞蓮指出，此案蒐證能成功說服法官，應是原告提出的錄音檔案等補強證據，否則只憑勾手等互動影像「看圖說故事」，恐怕很難說服法官；例如，兩人是牽手？還是十指緊扣？搭肩幾秒？摟腰還是摸屁股、大腿？這些動作是基於好友之間彼此信任的舉動，還是出軌發生不倫戀情？並沒有客觀的標準，倘若只靠影像蒐證恐證據不夠充分，據此提告就需碰運氣，不同法官可能會有不同的心證。

以配偶抓姦取證反而使自己吃上刑事官司的案件為例，時任海軍飛彈巡防艦「銘傳艦」輔導長的男中校軍官，與同艦一名女下士發生婚外情，不倫戀曝光後，女下士遭中校妻子求償200萬元，該案於高等法院談妥60萬元和解；但女下士不滿中校妻擅自登入其夫的雲端硬碟，將她（女下士）的私密影像拿上法庭當民事訴訟證據，反控對方妨害秘密等罪；本月8日，台北地檢署調查後依妨害秘密罪起訴中校妻，而該罪最重可判刑2年。

孫瑞蓮指出，以法學邏輯思考，比較除罪化前的通姦罪與妨害秘密罪刑度，可窺出後者犯行較前者嚴重，如今通姦已除罪，依大法官的通姦罪違憲理由之一，立法目的在於規範夫妻的忠誠義務，但在社會與法制變遷下，難認合乎憲法價值之特定「重要法益」，換言之，難以保護配偶權為由而侵害配偶的隱私。孫瑞蓮說，配偶雖有忠誠義務，但是否要以法律來規範值得探討，依世界潮流，未來配偶權保護可能也會被大法官做出不保護的趨勢。

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