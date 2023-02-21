夏立言赴中不提一中各表 學者：等同接受一中原則九二共識

國民黨副主席夏立言訪中，只與中共唱和「九二共識」，不提一中各表，引發民進黨質疑。（資料照）

2023/02/21 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席夏立言訪中，只與中共提及「九二共識」、「反對台獨」，不提一中各表，引發民進黨質疑。台灣教授協會會長陳俐甫也批評，習近平定調九二共識就是一個中國，至今仍未改變，國民黨提著九二共識這個「通關密語」見到中共高幹，等同是接受一中原則的九二共識。

國民黨副主席夏立言日前率團訪問中國，先後與中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧等中國官員會晤。國民黨昨日召開「民生關懷交流對話之旅成果報告」 記者會，夏立言宣稱「九二共識、一中各表、反對台獨」是國民黨基本立場，對他而言，如果沒有一中各表，根本不會有九二共識，一中各表是九二共識的基本精神，不需要去強調一中各表。

國民黨副發言人呂謦煒昨日也嗆民進黨政府，在兩岸關係上說一套做一套，總統蔡英文和陸委會主委邱太三口口聲聲要對話，實際上卻是對真正實踐交流對話的在野黨百般抹紅、抹黑，難道真的是「眼紅」。

陳俐甫受訪表示，全世界沒有民主國家會因為跟中國官員見面而沾沾自喜，正常都是反對做出喪權辱國之事，只有國民黨面對外界質疑，還會反嗆別人無法跟中國交流是在「眼紅」，這種是「我有搶到銀行、你沒搶銀行，所以你眼紅」的邏輯，實在非常可笑。

陳俐甫質疑，國民黨接受九二共識、反對台獨的政治前提，才能進得了中國，見得了中共高幹，然後獲得中國的施捨和讓利，訪中都是按照習近平的標準，習近平定調九二共識就是一個中國，這算取得什麼成果。

陳俐甫批評，習近平定調九二共識就是一個中國，至今仍未改變，國民黨提著九二共識這個「通關密語」見到中共高幹，等同是接受一中原則的九二共識，夏立言不斷在中國講九二共識，看在中共眼裡等於是接受一中，這個才是台灣最大的危機，根本已經投降行徑了。

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