總統蔡英文存款5944萬 擁有13筆土地

監察院今天發布最新一期廉政專刊，總統蔡英文的存款為5944萬餘元。（資料照）

2023/02/21 09:39

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今天發布最新一期廉政專刊，總統蔡英文的存款為5944萬餘元，相較上次申報的5564萬餘元，增加了379萬餘元的存款；委託律師管理2020總統大選選票補助款部分，截至去年11月1日，帳戶餘額9452萬9057元。

監察院今發布第195期廉政專刊，公布蔡總統、副總統賴清德、前行政院長蘇貞昌等人的財產申報情況。

有關蔡總統所持有的土地部分，與上次申報均無變動，共申報了13筆土地，其中4筆信託。在未信託的9筆土地中，分別位於台北市中山區2筆、台北市文山區3筆、台北市內湖區1筆、台北市士林區1筆、新北市板橋區2筆，這9筆為信託的土地，均特別註明「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。

已信託的4筆土地，分別位於台北市松山區寶清段2筆、台北市大安區大安段1筆、新北市永和區四維段1筆。

建物部分，蔡總統申報1筆建物，位於台北市中山區，面積為107.4平方公尺，所有權人為蔡英文等5人公同共有人，取得原因為繼承，至於取得價額則是因為繼承取得公同共有持分，已逾55年建物，無資料佐證價額；信託的2筆建物則是在台北市大安區大安段、新北市永和區四維段，均與前次申報相同。

蔡總統擁有存款5944萬3953元，相較於上次存款5564萬9898元，增加379萬4055元；有價證券413萬6370元，為中正企業公司股票，股數41萬3637，票面價額10元，這部分與上次申報的細目相同。

蔡總統也擁有「洋蔥炒蛋到小英便當」、「英派：點亮台灣的這一哩路」兩本書的著作權，價值無法估計；另有一筆租金債權，於2014年1月起出租台北市中正區中山北路的土地予東道公司，每月租金9萬元，同時從1998年10月起投資東道公司110萬元。

在備註欄部分，委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理 2020 總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2022年11月1日帳戶餘額9452萬9057元。

另外，備註欄也指出，蔡總統母親於2018年3月3日逝世，遺產繼承手續僅完成申報的不動產9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，其餘遺產（含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產）仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法