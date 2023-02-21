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    修「政黨法」強化政黨赴中管理？ 陸委會：由內政部評估

    陸委會指出，兩岸條例第9條第4項及第8項對於特定人士赴中已有相關申請審查及返台申報機制，本會將會同相關機關研議強化兩岸交流安全管理；至於是否須修正政黨法以強化政黨赴中或境外交流管理，宜由主管機關內政部評估。（資料照）

    陸委會指出，兩岸條例第9條第4項及第8項對於特定人士赴中已有相關申請審查及返台申報機制，本會將會同相關機關研議強化兩岸交流安全管理；至於是否須修正政黨法以強化政黨赴中或境外交流管理，宜由主管機關內政部評估。（資料照）

    2023/02/21 09:21

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席夏立言訪中，國共宣稱在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎展開合作。台灣基進質疑國民黨「親中舔共」，呼籲政府修正「政黨法」及兩岸人民關係條例，增訂政黨赴中交流規範，遏阻「假交流、真賣台」。陸委會表示，修「政黨法」強化政黨赴中或境外交流管理，宜由主管機關內政部評估。

    台灣基進黨主席王興煥指出，中國是全世界唯一以武力威脅台灣的國家，政黨是實踐政治主張的團體，政黨跟中國的交流須被嚴格規範，包括事前陳報計畫、行程公開透明、不得隱匿會談內容，建議可以修正「政黨法」及兩岸人民關係條例，增訂政黨人士赴中相關規範及罰則。

    對此，陸委會表示，兩岸交流應避免在中方設置的政治前提與框架下進行。我政黨與中方進行交流，並應遵循政策規範、充分反映台灣民意對維護主權民主、和平處理兩岸關係的堅持，才能有利雙方良性互動及確實保障台灣人民利益福祉。

    陸委會指出，兩岸條例第9條第4項及第8項對於特定人士赴中已有相關申請審查及返台申報機制，本會將會同相關機關研議強化兩岸交流安全管理；至於是否須修正政黨法以強化政黨赴中或境外交流管理，宜由主管機關內政部評估。

    陸委會強調，再次呼籲相關政黨及人士赴中亦應重視社會觀感與國際視聽，並應充分對外說明，以化解民眾的不安與疑慮。

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