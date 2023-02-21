中港台去年都「生不如死」 謝金河列人口數據嘆：可怕

台灣出生率持續低迷，已成為嚴重國安問題。圖為示意圖。（資料照）

2023/02/21 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕人口危機是許多國家正在面臨到的問題，財信傳媒集團董事長謝金河發文指出，日前中國、香港及我國都陸續發布人口數據，三地的共同點就是「生不如死」、「人口淨減少」，並指「年年創新低的景象是台灣經濟長期最潛在的危機，值得當政者警惕」！

謝金河昨在臉書發文指出，最近兩岸三地不約而同公布人口數據，其中中國總人口數14.1175萬人，比2021年減少85萬人，香港人口則是733萬3200人，比2021年減少6萬8300人，台灣則是從2021年2337萬5314人減至2022年2326萬4640人，淨減少1萬10674人。他表示去年對香港及台灣來說，都是人口減少最顯著的一年，且台灣初生人口急遽下降，2021年15萬3820人，去年更只剩13萬8986人，謝直呼「這是一個可怕的數字」。

謝金河也指出，「在我出生的那個年代，初生嬰兒都在40萬人以上，到1990年後降到30萬以下，到2017年破20萬大關，那年只有19.38萬人，這個年年創新低的景象是台灣經濟長期最潛在的危機，值得當政者警惕」。

謝金河也提到，中國首度出現人口淨減少，最迫切的危機是人口快速老化，目前中國超過60歲以上的老人有2.8億人，占人口比率19.81%，65歲以上老人2.0978億人，占14.98%，並指「這個數字愈來愈可怕，未來國家財政恐怕吃不消」，他表示「現在退休老人領的養老金，已遠遠超過年輕在職的人，這是中國財政的潛在危機」。

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