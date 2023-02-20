蔣市府衛生局長懸缺 台大醫師陳彥元接任

接任台北市衛生局長的陳彥元，現為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。（北市府提供）

2023/02/20 19:18

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安在去年底上任，但衛生局長人選卻遲未出爐。台北市政府今晚公布，衛生局長將由台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元接任。北市府希望借重其才，在超齡社會下做好長照工作。

陳彥元醫師是凱斯西儲大學生命倫理學系博士，美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士，台灣大學醫學院醫學系醫學士，現為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長、台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授、台大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

陳彥元曾任台大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長、台北市醫師公會執行長，台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授，台大醫學院醫學系社會醫學科助理教授。陳彥元研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，也多次獲得學術獎項肯定。

台北市政府表示，陳彥元有多年醫學經驗，在台灣面臨超齡社會當下，希望借重其長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規劃，也必需做好長照工作，提供市民優質的照護。北市府也說，疫情仍是新任局長的工作重點，期待陳彥元能進一步提升台北市整體醫療服務品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法