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    首頁　>　臺北市

    全國代理教師一年聘期可望8月上路 中央今年補助一半經費

    教育部國教署今邀各縣市政府開會，全國代理教師一年聘期可望8月上路。（記者林曉雲攝）

    教育部國教署今邀各縣市政府開會，全國代理教師一年聘期可望8月上路。（記者林曉雲攝）

    2023/02/20 19:11

    〔記者林曉雲／台北報導〕為推動代理教師一年全聘期可全國一致，教育部國教署今（20）日邀集各地方政府及相關團體召開線上會議，因教育部允諾今年補助一半為此增加的代理教師人事經費，明年納入行政院補助地方一般常態性預算，尚未跟進的縣市在會中表達原則上陸續跟進配合，預計今年8月全國各縣市均可實施。

    國教署今晚說明，各縣市對於給予代理教師完整聘期、服務日及請（休、慰勞）假等事宜均表支持，期盼透過法令之修法，使具有法源基礎，保障代理教師權益。

    部分縣市在會議中表達財政情形需要協助，國教署說明，有關代理教師完整聘期之薪資議題，經考量縣市今（112）年來不及編列相關經費，行政院於今年將協助全國各縣市112學年第1學期同步實施完整聘期所需經費差額之50％；113年度以後各縣市應循年度預算編列程序，建立常態化制度永續實施。另，教育部會就縣市反映的困境，向相關單位表達。

    國教署表示，將綜整今日會議意見進行「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」研修作業，使代理教師完整聘期可於今年8月順利推行。

    桃園市日前宣布給予代理教師全年聘期後，引發近日骨牌效應，包括六都、新竹市、苗栗縣、嘉義縣市、屏東縣、金門縣、連江縣等均表態給予全聘期。其中，嘉義市自108學年起已全面給予長期代理教師完整一年聘期，是本島第一個實施的縣市，也希望爭取中央補助經費，降低縣市財政負擔。

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