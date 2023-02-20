北市府發言人58天閃辭 秦慧珠推薦「議員師父」接任

台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」。（記者鄭名翔攝）

2023/02/20 19:04

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲上任58天閃辭，令外界深感內有隱情；國民黨台北市議員秦慧珠直言，羅旺哲年輕、上任不到兩個月就以健康因素請辭，實在「詭異」，認為若如外界傳聞發言人背後還有一堆「幕後指導員」，那就更讓人「身體不適」，譏諷稱可請市政顧問、「很多議員的師父」殷瑋出任發言人。

秦慧珠指出，蔣市府至今尚無衛生局長，如今又有第一級線上發言人走人，且羅旺哲年僅35歲才擔任兩個月職務，就以健康因素請辭，「這實在有點詭異」，質疑只是找個無害理由「跳船」。

秦慧珠說，印象中未曾與羅旺哲見過面，但每天都會關注他如何說明回應市政新聞，感覺還算中規中矩、表現不差，比起柯文哲時代的發言人、副發言人，個個都像鬥雞，經常不好好回應問題，只會跟議員吵架，或在臉書上酸議員、吐槽議員還好多了。

秦慧珠表示，市政問題經緯萬端，要能把每個市政問題都搞清楚、說明辯護回應，若只靠媒體新秀則短期內辦不到，若如外界傳聞，發言人後面還有一堆「幕後指導員」，那更讓人容易「身體不適了」，且發言人快閃更會讓蔣萬安領導統御能力受質疑、讓市府團隊戰力打折。

秦慧珠語帶譏諷建議，蔣萬安可請市政顧問殷瑋來當發言人，應該可做得很好，「他不是很多議員的師父嗎」？

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