為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市府發言人58天閃辭 秦慧珠推薦「議員師父」接任

    台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」。（記者鄭名翔攝）

    2023/02/20 19:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲上任58天閃辭，令外界深感內有隱情；國民黨台北市議員秦慧珠直言，羅旺哲年輕、上任不到兩個月就以健康因素請辭，實在「詭異」，認為若如外界傳聞發言人背後還有一堆「幕後指導員」，那就更讓人「身體不適」，譏諷稱可請市政顧問、「很多議員的師父」殷瑋出任發言人。

    秦慧珠指出，蔣市府至今尚無衛生局長，如今又有第一級線上發言人走人，且羅旺哲年僅35歲才擔任兩個月職務，就以健康因素請辭，「這實在有點詭異」，質疑只是找個無害理由「跳船」。

    秦慧珠說，印象中未曾與羅旺哲見過面，但每天都會關注他如何說明回應市政新聞，感覺還算中規中矩、表現不差，比起柯文哲時代的發言人、副發言人，個個都像鬥雞，經常不好好回應問題，只會跟議員吵架，或在臉書上酸議員、吐槽議員還好多了。

    秦慧珠表示，市政問題經緯萬端，要能把每個市政問題都搞清楚、說明辯護回應，若只靠媒體新秀則短期內辦不到，若如外界傳聞，發言人後面還有一堆「幕後指導員」，那更讓人容易「身體不適了」，且發言人快閃更會讓蔣萬安領導統御能力受質疑、讓市府團隊戰力打折。

    秦慧珠語帶譏諷建議，蔣萬安可請市政顧問殷瑋來當發言人，應該可做得很好，「他不是很多議員的師父嗎」？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市府發言人58天短命請辭 黃瀞瑩：蔣萬安領導無方
    2023/02/20 18:12

    北市府發言人58天短命請辭 黃瀞瑩：蔣萬安領導無方
    市府發言人58天閃辭 何孟樺︰「蔣萬安沒擔當」李四川應好好訓斥
    2023/02/20 17:40

    市府發言人58天閃辭 何孟樺︰「蔣萬安沒擔當」李四川應好好訓斥

    珍稀澄湖畔觀湖豪墅 頂峰圈蒐藏傳承
    羅旺哲「身心俱疲」請辭發言人 傳北市府高層內鬥架空發言權
    2023/02/20 16:34

    羅旺哲「身心俱疲」請辭發言人 傳北市府高層內鬥架空發言權
    北市府發言人羅旺哲「健康因素」請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任
    2023/02/20 16:04

    北市府發言人羅旺哲「健康因素」請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任
    駁蔣孝嚴牽線殷瑋入市府 蔣萬安：透過市政顧問陳國君懇談
    2022/12/28 13:14

    駁蔣孝嚴牽線殷瑋入市府 蔣萬安：透過市政顧問陳國君懇談
    殷瑋任市府顧問掀黨內不滿 蔣萬安跳針：實際成績向外界報告
    2022/12/27 10:47

    殷瑋任市府顧問掀黨內不滿 蔣萬安跳針：實際成績向外界報告
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播