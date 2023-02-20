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    批蔣萬安為德不卒 簡舒培籲延長東區燈飾至228連假活絡商圈

    台北市議員簡舒培認為，應將所有東區燈飾保留至228連假後再拆除，才可加強活絡東區商圈。 （台北市觀傳局提供）

    台北市議員簡舒培認為，應將所有東區燈飾保留至228連假後再拆除，才可加強活絡東區商圈。 （台北市觀傳局提供）

    2023/02/20 18:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕甫落幕的台灣燈會共吸引破千萬人次觀賞，台北市長蔣萬安宣稱為東區商圈增加2至3成營收，而台北市議員簡舒培認為，台北市政府雖同意將東區藝術入店活動延展至2月28日，但其餘燈飾都要全數拆除，實在是為德不卒，主張應將所有東區燈飾保留至228連假後再拆除，才可加強活絡東區商圈。

    對此，觀傳局表示，北市府籌辦燈會以「永續發展」為目標，燈飾規劃均「環保」概念出發，另也因展區覓地不易，許多展區為借用，須按時復原還回，考量安全維護及電力等問題，評估後不適合續展，但針對可再運用燈飾作品，觀傳局也積極公開媒合，如忠孝東路四段燈桿的燈飾將會現地保留，藝術入店43件作品會延展至2月28日，其中像是東區粉圓、浪苑等店的5件作品也將原地保留，歡迎民眾把握時間到東區走逛。

    簡舒培指出，今年台灣燈會斥資7.8億元，打造許多獨特燈飾，尤其在東區商圈的「光展區」除原設置16件燈飾外，另有43處藝術入店作品，精緻特色吸引許多人潮。

    簡舒培認為，東區商圈受疫情衝擊嚴重，好不容易盼到台灣燈會帶來睽違已久的人潮，地方爭取展延活動聲浪不斷，北市府雖同樣將藝術入店作品延展至228連假，但忠孝東路沿途16件燈飾卻已開始拆除，作法為德不卒、相當可惜，主張應將所有燈飾保留至228連假後再拆除，才可有效活絡商圈。

    簡舒培與東區商圈商家、里長一同呼籲，希望北市府苦民所苦，讓具備吸引噱頭的觀光亮點延續至228連假之後，才能再次成為吸引觀光人潮，為東區商圈再創商機。

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