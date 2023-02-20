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    北市府發言人58天短命請辭 黃瀞瑩：蔣萬安領導無方

    台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭。（記者鄭名翔攝）

    2023/02/20 18:12

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲今突以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」，使得市長蔣萬安小內閣短短58天即有要職「跳船」，且傳出市府內部高層惡鬥所致；對此，北市議員質疑，此凸顯蔣萬安領導無方，恐難治理好城市，呼籲北市府對外說明清楚、釐清爭議，以免傷害擴大。

    羅旺哲為媒體人出身，於線上跑線時與蔣萬安相識許久、交情深厚，蔣萬安當選後即主動延攬羅進入小內閣擔任發言人，未料任期短短僅不到2個月，羅旺哲就三度向蔣萬安請辭，且辭意甚堅，蔣多次慰留未果才於今日准辭，但已令外界質疑其中大有隱情。

    曾任北市府副發言人的民眾黨議員黃瀞瑩認為，發言人工作龐雜、須處理政治及市政議題，是北市府對外重要管道，也考驗發言人與市府團隊的合作默契，但蔣萬安團隊中央集權控制下，不到2個月就有要職離職，令人質疑蔣萬安連團隊都無法管理好，又怎能治理好城市。

    國民黨議員詹為元表示，作為北市府化妝師的發言人突然離職，雖尊重其本身所稱「健康因素」為由，但羅旺哲畢竟還年輕，此說詞也易使外界有較多聯想，且對蔣萬安本身而言，才剛上任不久就流失人才，此也是一大傷害，呼籲北市府應清楚對外說明、釐清爭議，以免傷害擴大。

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