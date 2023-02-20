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    台版柬埔寨案 主嫌「茶董」陳樺韋否認指揮組織詐騙

    陳樺韋（中）今被提訊出庭。（記者溫于德攝）

    陳樺韋（中）今被提訊出庭。（記者溫于德攝）

    2023/02/20 18:07

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵結「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，起訴29名被告，士林地院今日再度開庭，提訊重要幹部「茶董」陳樺韋到庭，陳說自己只是會計，替老闆「藍道」（未到案）給付棄屍費用，另其餘共犯之所以會指他負責指揮組織詐騙，「因為我是第一個落網」。

    士檢依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪起訴陳樺韋，並請法院審酌他的犯行泯滅人性，量處無期徒刑。

    士院開庭時，陳樺韋僅承認加重詐欺、洗錢等兩個相對輕的罪責，否認罪責較重的組織犯罪等罪；陳也說，因為自己是第一個被抓的嫌犯，便遭共犯反咬負責指揮組織詐騙，但他身為會計，只負責給付報酬。

    看過卷證的受命法官認為，陳樺韋否認較重的罪責，質疑其犯後態度，要求陳得好好反省並誠實交代；法官強調，被告在法庭上的言行，牽涉其在監時間長、短。公訴檢察官也稱，本案犯罪證據非常充足。

    法官接著詢問陳樺韋就延長羈押是否有意見？並解釋「私行拘禁致死」指的並非「故意」弄死人，一旦「故意」便是泛殺人罪；陳說認罪，但否認加重強盜罪。

    至於被具體求刑25年的謝承佑，否認參與棄屍。鄭建宏被具體求刑20年，鄭供稱自己原本是提供帳戶的被害人，後來幫忙替被害人跑腿買東西，俗稱詐團「控員」，另於黃姓被害人墜樓後，替黃男解開手銬。

    被求處適當之刑的吳秉恩則辯稱，自己只是公司客服，同案被告涂世泓（被求刑30年）曾打電話問他是否要接肥單，並於抵達南投後才暗示他要丟棄黃男屍體，後來他見遺體被涂世泓與張家豪（被求刑25年）搬下車，3人合力將遺體丟下邊坡。

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