北韓今晨又射2枚飛彈 外交部再次譴責破壞和平

北韓今晨又射彈，日韓軍方均發布消息提醒民眾留意。圖為示意圖。（資料照，法新社）

2023/02/20 17:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓於台灣時間今（20）日上午5時59分及6時10分左右，從平安南道肅川地區向日本海方向發射2枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。外交部今天再次表達嚴正譴責，批評北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定。

關於北韓多次試射飛彈，我國外交部和韓日美同調，多次譴責。外交部說，北韓自2022年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。

外交部強調，台灣與韓國同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓與美、日及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。韓國去年12月發布的「自由、和平、繁榮之印太戰略」中，也重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對片面以武力改變現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部表示，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

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