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    詹長權批不聽建言死亡率高 王必勝秀4圖表證明台灣不錯

    指揮官王必勝回應，與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家、新加坡相比，在40個國家中，我國致死率、每百萬人死亡數都是第6低，做得不錯，但還有進步空間。（指揮中心提供）

    指揮官王必勝回應，與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家、新加坡相比，在40個國家中，我國致死率、每百萬人死亡數都是第6低，做得不錯，但還有進步空間。（指揮中心提供）

    2023/02/20 17:18

    〔記者林惠琴／台北報導〕台大公衛教授詹長權批評中央流行指揮中心，漠視未接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗長者死亡占比過高，也不聽學者建議。指揮中心指揮官王必勝回應，與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家、新加坡相比，在40個國家中，我國致死率、每百萬人死亡數都是第6低，做得不錯，但還有進步空間。

    針對詹長權的質疑，王必勝今日準備4張手板圖表說明，與38個OECD國家、新加坡相比，在COVID-19致死率方面，我國為0.18%，排名第6低；在COVID-19每百萬人口死亡數方面，我國為742.2，也是排名第6低。

    王必勝指出，在台灣的前面，還是有些一些國家更好，但隨著疫情逐漸趨緩，在防疫後期，很多國家已經沒有篩檢，或是統計數據不精確，而國內還是很認真地每天統計相關數據。他也強調，即使台灣做得不錯，總還有進步的空間，指揮中心也接受要做得更好、更努力，但仍要替防疫人員說話，大家都很努力、盡力在做這些事情。

    至於疫苗涵蓋率，王必勝也提到，在與前述相同國家比較，至少打一劑疫苗的人口比例為91.48%，排行第4高，追加劑接種數每百人口100.57，更是第3高，因此沒有不重視，台灣也做得不錯，但總要做得更好、更精進，也有專家像是張上淳、李秉穎、邱南昌等人的團隊，都提供很多專業意見，協助形成各項政策，其餘不論公開發表或私下提供，只要有邏輯、有建設性，都會參考，也謝謝詹教授在重要時刻給予建言。

    指揮中心社區監測組組長莊人祥補充，死亡計算涉及死亡定義的問題，各國對於COVID-19死亡的嚴謹度與定義可能都不一樣，台灣只要與病程相關、死亡診斷有列入主要或次要診斷均納入，算是非常寬鬆，再加上其他因素，像是保險與喪葬補助費，會讓死亡數比別人多。不過，若從超額死亡來看，差異會比較小。

    王必勝也說明，在中國認定的COVID-19死亡，必須要有肺炎，但台灣並沒有這樣要求，有些共病患者的死因，與COVID-19的相關程度其實很難判定。

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    指揮官王必勝回應，與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家、新加坡相比，在40個國家中，我國致死率、每百萬人死亡數都是第6低，做得不錯，但還有進步空間。（指揮中心提供）

    指揮官王必勝回應，與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家、新加坡相比，在40個國家中，我國致死率、每百萬人死亡數都是第6低，做得不錯，但還有進步空間。（指揮中心提供）

    王必勝也提到，在與前述相同國家比較，至少打一劑疫苗的人口比例為91.48%，排行第4高。（指揮中心提供）

    王必勝也提到，在與前述相同國家比較，至少打一劑疫苗的人口比例為91.48%，排行第4高。（指揮中心提供）

    王必勝也提到，追加劑接種數每百人口100.57，更是第3高。（指揮中心提供）

    王必勝也提到，追加劑接種數每百人口100.57，更是第3高。（指揮中心提供）

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