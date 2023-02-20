疫後特別條例定名朝野達共識 關鍵條文保留明表決

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」等案。（記者謝君臨翻攝）

2023/02/20 17:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長游錫堃今（20）日召集朝野黨團協商「發現金案法源」。歷經近2小時討論，朝野終於有若干共識，包括通過行政院版草案名稱「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，並定調條例的主管機關為國家發展委員會等；不過，仍有4條條文保留，保留條文預計於明日院會中進行表決。

今日協商時，民進黨團提出再修正動議，在關鍵條文第3條的經濟成果適用項目中，除原本的發放現金、挹注勞健保、挹注台電之外，再加入補助學貸部分，此舉獲得時代力量黨團肯定；不過，該條文經討論後仍無法達成共識，予以保留。

另，針對第1條立法目的部分，時代力量黨團邱顯智認為，疫後特別條例若要有正當性，只有減輕、保障弱勢才可以；否則這些要做的事情，用本來的總預算就可以處理。他強調，特別預算不應常態化，否則喪失意義。

民進黨團總召柯建銘則說：「應找（各黨）最大公約數處理。」柯並批評時力黨團：「你來抄我們框架。」邱顯智則反駁：「是我們先提的，這跟林智堅、余正煌的論文事件不是一樣？」邱並自比余正煌。柯則強調：「不要扯到那邊去。」

歷經近2小時討論，朝野立委針對特別條例名稱、主管機關等3條條文達成共識，但對於經濟成果適用項目等關鍵條文仍各有堅持，有4條條文保留。這4條條文預計於明日立院院會中進行表決。

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