為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    全國首間！中央大學籌設「永續與綠能科技研究學院」

    全國首間！國立中央大學今宣布正籌設「永續與綠能科技研究學院」。（記者林曉雲攝）

    全國首間！國立中央大學今宣布正籌設「永續與綠能科技研究學院」。（記者林曉雲攝）

    2023/02/20 16:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕為響應國際淨零碳排的永續發展，國立中央大學校長周景揚今宣布，正籌設全國首創「永續與綠能科技研究學院」，將提供「永續去碳科技」、「永續綠能科技」與「永續領導力」三大領域碩博士學位學程，培育具跨領域實務能力的技術人才與領袖人才，透過產學合作，研發永續發展、淨零碳排之解決方案，今年內將向教育部提出申請。

    周景揚表示，中大長期作為友善地球的綠色指標學校之一，積極響應國際淨零碳排的永續發展共識，去年2月發布校園碳中和動議，預計2030年達到校園碳中和50％、2050年達100％之目標，校園為此設置各型太陽光電裝置，發電容量共計3700多峰瓩（kWp），預計未來一年將再增加250峰瓩（kWp）發電容量，持續增加綠電的產生。

    中央大學成立環境研究中心、地震災害鏈風險評估及管理研究中心、環境監測技術聯合中心、碳封存及地熱研究中心、永續環境科技研究中心、智慧製造中心和能源科技研究中心等單位，致力於環保、減碳和綠能等各項科技研究，為台灣永續科技的研發重鎮。

    111年全校開設747門SDGS永續相關課程，以及「中大永續校園探索」、「SDGs永續創新築夢家」等微課程，另與日本鹿兒島大學合作推跨國跨校永續發展微課程，藉由地方創生、自產自銷、永續環境等學習主題，培養兩校學生在策略提案之專業能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    籌設醫院受挫 中央大學：建請衛福部調整桃市次醫療區域可行性
    2023/02/13 16:54

    籌設醫院受挫 中央大學：建請衛福部調整桃市次醫療區域可行性
    大學「自主學習」夯！ 中央大學推動「微課程」制度
    2023/01/09 22:36

    大學「自主學習」夯！ 中央大學推動「微課程」制度

    111年專利百大出爐 合庫居金融業榜首
    運用福三與福七觀測資料／ 中大研究 月球引力可影響電離層潮汐
    2023/01/08 05:30

    運用福三與福七觀測資料／ 中大研究 月球引力可影響電離層潮汐
    國合會攜手中央大學 首度以援外主題製作衛星影像月曆
    2022/12/07 12:24

    國合會攜手中央大學 首度以援外主題製作衛星影像月曆
    口罩解封下路跑 中央大學師生享受藍色PU跑道、金質獎道路
    2022/12/06 20:08

    口罩解封下路跑 中央大學師生享受藍色PU跑道、金質獎道路
    中央大學環校道路媲美日本高速公路 獲工程會金質獎
    2022/12/05 21:48

    中央大學環校道路媲美日本高速公路 獲工程會金質獎
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播