全國首間！中央大學籌設「永續與綠能科技研究學院」

全國首間！國立中央大學今宣布正籌設「永續與綠能科技研究學院」。（記者林曉雲攝）

2023/02/20 16:56

〔記者林曉雲／台北報導〕為響應國際淨零碳排的永續發展，國立中央大學校長周景揚今宣布，正籌設全國首創「永續與綠能科技研究學院」，將提供「永續去碳科技」、「永續綠能科技」與「永續領導力」三大領域碩博士學位學程，培育具跨領域實務能力的技術人才與領袖人才，透過產學合作，研發永續發展、淨零碳排之解決方案，今年內將向教育部提出申請。

周景揚表示，中大長期作為友善地球的綠色指標學校之一，積極響應國際淨零碳排的永續發展共識，去年2月發布校園碳中和動議，預計2030年達到校園碳中和50％、2050年達100％之目標，校園為此設置各型太陽光電裝置，發電容量共計3700多峰瓩（kWp），預計未來一年將再增加250峰瓩（kWp）發電容量，持續增加綠電的產生。

中央大學成立環境研究中心、地震災害鏈風險評估及管理研究中心、環境監測技術聯合中心、碳封存及地熱研究中心、永續環境科技研究中心、智慧製造中心和能源科技研究中心等單位，致力於環保、減碳和綠能等各項科技研究，為台灣永續科技的研發重鎮。

111年全校開設747門SDGS永續相關課程，以及「中大永續校園探索」、「SDGs永續創新築夢家」等微課程，另與日本鹿兒島大學合作推跨國跨校永續發展微課程，藉由地方創生、自產自銷、永續環境等學習主題，培養兩校學生在策略提案之專業能力。

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