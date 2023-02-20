國民黨發表訪中「成果」 民進黨批無視中共侵害台灣主權

民進黨發言人黃彩玲。（資料照）

2023/02/20 17:12

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨副主席夏立言日前率團赴中並會見中共政治局常委王滬寧、中國國台辦主任宋濤，國民黨今召開成果發表會。民進黨批評，國民黨在中共當局預設特定的「政治基礎」下的交流互動，無視中共當局持續侵害台灣主權與威脅台灣安全，是背離台灣民意，並持續向中國以及國際社會釋放錯誤的訊息，等於把台灣主權以空白支票雙手奉給中國。

民進黨發言人黃彩玲指出，王滬寧與夏立言會面時稱將全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，等於告訴國民黨「九二共識」就是一中，夏立言曾任馬政府時期的陸委會主委，不僅毫無表示，還在今天的記者會說當時他腦海中「九二共識」就是「一中各表」，根本不用多言！實在不知道國民黨到底是蠢還是壞？還是自我安慰的阿Q？

黃彩玲批評，當中國已明確定義了「九二共識」，也明白講出之餘，夏立言卻不敢勇敢說出國民黨對「九二共識」的定義，只迎回這四個字，聲稱是國共兩黨的共識，這是把台灣主權以空白支票的形式，雙手奉上給中國，對捍衛國家主權的台灣人民情何以堪？

黃彩玲強調，北京當局所定義的「九二共識」政治基礎，裡面並無中華民國的生存空間，沒有2300萬台灣人民的主權，國民黨此行訪中接受中共高規格接待，配合其統戰框架，完全沒有發聲保衛中華民國台灣的主權，是背離台灣主流民意的期待。

黃彩玲進一步指出，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅這兩天出席「慕尼黑安全會議」時強硬表示「台灣自古是中國的一部分」，嚴重違反「兩岸互不隸屬」的台海現狀與事實，當中共當局如此公然侵害台灣主權時，國民黨卻毫無捍衛捍衛中華民國的積極性作為。

黃彩玲表示，國民黨宣稱此次赴中反映台灣農漁民、中小企業心聲，並取得中共當局的善意回應，是所謂重大成果，卻完全不提兩岸的經貿障礙源自中共方面單方面的種種不合理限制，現在若放行，也只是回歸經貿交流常軌，國民黨對中共的作法不僅沒有任何抗議，反而配合其統戰演出。

黃彩玲重申，無論朝野必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持，在「和平、對等、民主、對話」善意基礎下，與中國展開疫後的交流，才是兩岸關係持續穩定發展的重要基石。

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