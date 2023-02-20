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    郭台銘爭取2024提名 王金平：國民黨應推舉最具實力聲望人選

    王金平至天后宮上香參拜，針對郭台銘要回歸國民黨參選2024，強調不宜預設立場，彼此尊重是首要。（記者陳賢義攝）

    王金平至天后宮上香參拜，針對郭台銘要回歸國民黨參選2024，強調不宜預設立場，彼此尊重是首要。（記者陳賢義攝）

    2023/02/20 16:53

    〔記者陳賢義／台東報導〕鴻海集團創辦人郭台銘有意回歸國民黨參選2024總統大選，尚未回歸就出現眾多不同的聲音，前立法院長王金平今抵台東參加太麻里鄉宗教活動，並前往台東市天后宮上香，針對郭的強勢回歸與外界雜音，強調郭尚未入黨，國民黨也應公正遴選，推舉最具實力和聲望的人選，黨主席朱立倫應盡快處置。

    王金平表示，現階段國民黨團結都來不及，郭回歸參選，尚未正式入黨就出現雜音，屆時是否如想像難預料，國民黨人士要想好，這時候應該要互相尊重及融合，到時所推舉出來的人才能夠讓大家同心一力鞏固與支持，以求得勝選。

    「大家應往前看、往遠看，如何團結要有自己的立場」王金平表示，郭尚未成為黨員，依常理大家都應該歡迎他回來，這個道理眾人都清楚，況且國民黨聲稱要推舉出一位強而有力的人選，但目前郭尚未正式回歸，如何去找尋黨內最具實力和聲望的人選，大家應該往遠的方面去想，彼此尊重是首要的工作，也是朱立倫須處理的事。

    至於郭台銘是不是能順利回到黨內仍是個問題，國民黨也應公正遴選，目前雜音太多不宜預設立場，往前看、往遠看，究竟該如何團結要有自己的立場。

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