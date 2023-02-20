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    114學年大學分科測驗復考數乙 招聯會：不會考國文和英文

    114學年分科測驗確定會復考數學乙 ，招聯會執秘、中央大學教務長王文俊（左）今表示，114學年不會考國文和英文。（記者林曉雲攝）

    114學年分科測驗確定會復考數學乙 ，招聯會執秘、中央大學教務長王文俊（左）今表示，114學年不會考國文和英文。（記者林曉雲攝）

    2023/02/20 16:44

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年起大學分科測驗將復考數學乙，國教行動聯盟等教育團體爭取也復考國文及英文。大學招聯會執秘、中央大學教務長王文俊今天表示，招聯會常務委員會議近日討論，由於國文、英文高三範圍是加深加廣的選修科目，無法統一命題，且考量大考變革必須在學生入學前3年即公告說明，114學年分科測驗確定只會復考數乙。

    過往大學指考科目有國文、英文和數乙，首屆分科測驗去年登場後，不考國文、英文、數學乙，引發學測成績一試定終身之爭議，招聯會去年公布114學年將復考數學乙，至於是否也要復考國文和英文，涉及考試範圍及考試日程，無法達成共識。

    招聯會執行秘書王文俊今天接受媒體聯訪時表示，教育部曾在常務委員會提出分科測驗是否加考國文和英文，經與會者共同討論，考量高三生的國文和英文屬於加深加廣的選修科目，學生選修和學習內容不一，分科測驗無法統一命題，復考國文和英文的難度甚高。

    招聯會說明，任何新增考科牽涉到考生權益，事關重大，時程上必須提早3年、高一學生入學前即公告，114學年增加數乙考科 ，已確定且公告，國文和英文意見仍分歧，且沒有會員學校正式提案，因此可確定114學年不會考國文和英文。

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