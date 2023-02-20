羅旺哲「身心俱疲」請辭發言人 傳北市府高層內鬥架空發言權

台北市政府發言人羅旺哲以健康因素請辭，並意有所指稱，「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」 ，稍早已獲台北市長蔣萬安准辭。（記者鄭名翔攝）

2023/02/20 16:34

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北市府發言人羅旺哲「健康因素」請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人羅旺哲以健康因素請辭，並意有所指稱「希望我的離開能讓市府團隊更好運作」，稍早已獲台北市長蔣萬安准辭；但據了解，羅旺哲實是因「身心俱疲」，長久以來各項發言工作、對外新聞稿都把持在市府高層中，致使處處受限、舉措都受掣肘，心灰意冷之下才在短短不到2個月內就請辭。

羅旺哲為媒體人出身，與蔣萬安相識許久，蔣萬安當選後即主動延攬羅入小內閣擔任發言人，未料任期短短僅不到2個月就傳出羅旺哲因健康因素請辭，外界質疑背後大不尋常。

但據了解，羅旺哲以「健康因素」請辭，實則是「身心俱疲」，因蔣萬安決策小圈圈把持在少數人手中，各項發言工作、對外新聞稿都還由特定人士把關，使得羅旺哲處處受限、舉措都受掣肘，即便向蔣萬安反映也難獲改善，多次萌生去意。

府內人士透露，市府高層將羅旺哲等人視為非國民黨的「外人」，因此各懷鬼胎、各有屬意發言人人選，故多次在市政工作上加以為難，甚至充當起「地下發言人」，使羅旺哲對外發言都受內部扞格，職權形同遭架空，令羅難以施展拳腳，最終心灰意冷才閃辭。

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