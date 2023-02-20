第七波安居專案全國掃毒 逮萬人起獲近7公噸毒品

行政院長陳建仁、內政部長林右昌、海洋委員會主委管碧玲、法務部長蔡清祥一同出席111年「第七波安居緝毒專案」記者會，會前陳院長並接受媒體聯訪，會中並檢視查獲現場展示各式毒品，最後並與各單位有功人員合影。（記者田裕華攝）

2023/02/20 12:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣高等檢察署指揮各司法警察機關，從去年5月開始執行「第七波安居緝毒專案」，重心放在掃蕩大麻及各式新興毒品，共逮10103人，起出各類毒品近7公噸，為展現政府打擊決心，行政院長陳建仁率內政部長林右昌及法務部長蔡清祥前往刑事局主持成果記者會，除感謝各緝毒單位的努力用心，也強調行政院絕對會給予各單位最大支持，讓人民遠離毒害。

陳建仁表示，毒品是萬惡之源，毒品防制是政府治安最重要的一環，毒品防制工作做得好，治安就會好一半，很感謝高檢署統合六大緝毒系統，破獲大量毒品及販售平台，溯源瓦解幫派組織，並且與美國執法單位合作，成功阻絕毒品於境外。

陳建仁說，安居專案能夠成功，主要是各單位團結合作，及區域聯防機制來資訊共享，深入社區反毒，最重要是溯源，瓦解背後操控組織，目前毒品新生人口比例逐年下降，販毒被告法院許可羈押率皆維持八成以上，顯示政府反毒決心已有階段性的成果。

警政署表示，打擊毒品犯罪向為政府重要政策之一，台灣高等檢察署在去年5月9日至12月31日指揮各司法警察機關執行第7波「安居緝毒專案」，透過全民共同參與之模式建立反毒「友善通報網」，以社區民眾的角度解決毒品問題，總計查獲製造、運輸、販賣毒品犯嫌2893人，其中羈押被告666人，為歷次安居緝毒專案查獲人數最多。

本次專案期間共計查獲各類毒品近7公噸，其中大麻植株查獲8220株亦為歷次安居緝毒專案查獲最多，成功阻絕大麻流入社會、戕害國人身心健康。

警政署長黃明昭表示，在民眾生活環境中，最讓人民恐懼的事情不外乎是切身相關的犯罪，假如社區中出現販毒者，除了出入分子複雜、深夜噪音、異臭影響生活品質，更擔憂親朋好友接觸毒品，而最為實際的可能將導致社區房價崩跌。

因此，警政署從今年1月起全力推動「清源專案2.0」並結合反毒「友善通報網」，重視並蒐整社區民眾反映的可疑毒品情資等，積極查證後將查處結果回饋給陳情人、社區里鄰長，型塑「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環。為使民眾對於政府反毒工作具體有感，警政署將持續大力掃蕩毒品，將毒品趕出民眾的生活圈，全力打造無毒家園。

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行政院長陳建仁檢視查獲現場展示各式毒品。（記者田裕華攝）

陳建仁表示，毒品是萬惡之源，毒品防制是政府治安最重要的一環，毒品防制工作做得好，治安就會好一半。（記者田裕華攝）

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