三民書局創辦人留遺產稅5995萬元 台北分署順利討回

三民書局創辦人劉振強過世後留遺產稅5995萬元，台北分署經扣押劉的土地徵收補償費，已全數清償遺產稅。（中央社資料照）

2023/02/20 10:47

〔記者溫于德／台北報導〕三民書局創辦人劉振強6年前過世後，留下遺產稅5995萬多元，但家人為遺產爭訟遲未繳納；後來，行政執行署台北分署雖發現劉的遺產「三民書局總公司」等土地、房屋，總價值可能逾11億元，但拍賣後會對三民書局影響過大，因此改扣押劉的土地徵收補償費，已全數清償遺產稅。

國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強是在2017年1月1月23日過世，其遺孀及子女因遺產問題，爆發爭訟，案件纏訟至今尚未確定，導致5995萬元的遺產稅遲遲未繳。

台北分署說，三民書局是在1953年由劉振強與2名友人共同創立，當時3人自認只是「3位小民」，所以將書局取名為「三民書局」；創立之初，三民書局窩居在台北市衡陽路，與文具行和其他書局共用店面。

之後歷經兩位共同創辦人退股等風波，劉振強雖獨資經營三民書局仍日益茁壯，歷經數十年努力，已成為出版上萬多種書籍的業界龍頭，並擁有位在北市復興北路、重慶南路上的兩棟大樓中，室內總面積達1200多坪的大型書店。

台北分署表示，劉振強過世後，因為沒有人可以先行代為繳納遺產稅，分署立刻就劉振強遺留的遺產進行調查並查封、扣押，其中最有價值的是位在北市復興北路的三民局總公司，以及重慶北路門市部的土地及房屋，初估兩者房地產市值合計可能超過11億元

但有鑑於不動產價值雖然高，拍賣後對三民書局的影響過大，台北分署再度進行調查，進而發現劉振強對台北市政府尚可請領土地徵收補償費，經發函扣押，已全數清償遺產稅。

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