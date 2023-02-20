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    首頁　>　臺北市

    北市中山警捲入包庇色情案 檢查無罪證還清白不起訴確定

    時任北市中山警分局偵查隊偵查佐的陳瑞遜一度被諭令50萬元交保；台北地檢署調查後認定陳瑞遜的罪證不足，已還他清白，將他不起訴；經高檢署駁回再議，陳獲不起訴確定。（資料照）

    時任北市中山警分局偵查隊偵查佐的陳瑞遜一度被諭令50萬元交保；台北地檢署調查後認定陳瑞遜的罪證不足，已還他清白，將他不起訴；經高檢署駁回再議，陳獲不起訴確定。（資料照）

    2023/02/20 10:32

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦北市中山區色情按摩店「悅容莊」被查獲疑行賄警員換取經營媒介性交易案，調查局北部地區機動工作站自2021年9月至12月間，先後發動3波搜索，時任北市中山警分局偵查隊偵查佐的陳瑞遜一度被諭令50萬元交保；台北地檢署認定陳的罪證不足，還他清白予以不起訴；經高檢署駁回再議後，不起訴確定；同案被告則仍於法院審理中。

    刑事訴訟法規定，死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上徒刑案件，因犯罪嫌疑不足，經檢察官不起訴或緩起訴處分者，如沒有可聲請再議之人時，原檢察官應依職權逕送上級檢察署再議，並通知告發人。

    由於陳員當初被檢方偵辦的案由，屬於最重可處無期徒刑或10年以上徒刑的違背職務收賄重罪，檢方調查後認定陳的罪證不足，予以不起訴，根據刑事訴訟法規定，地檢署應依職權送高檢署再議。此案經高檢署認定地檢署調查完備後，因此駁回再議，陳員的不起訴處分也隨之確定。

    檢調調查，自2019年開始，「悅容莊」股東涉嫌暗地媒介性交易，幕後負責人許嘉惠等人疑似為了換取轄區警方包庇，定期打點轄區警員，企圖透過送禮、招待等方式行賄，換取臨檢勤務時放水；包括經營色情按摩的業者吳文燦及其前妻、綽號惠姊的「悅容莊」幕後負責人許嘉惠、林世榮等20人，去年1月均被依媒介性交易等罪起訴。

    北檢偵辦中山警包庇色情案，分3階段起訴與追加起訴北市警局中山一派出所歷任所長、管區涉貪情節；去年11月，北院一審宣判的是第二波。2019年12月的第一波判決，為涉入「立邦」、「夜王」酒店賄賂案的15位官警，中山一派出所前後任所長林崇成、劉昌祺、楊文振等人，一審皆獲判無罪，其中劉昌祺於2020年5月二審仍獲判無罪確定。

    管區員警侯朝斌被判刑16年、馬國棟13年、顏子恩8年、吳翊銘14年、紀炳場14年、陳宏洲10年10月、莊琦良12年半；另有3警認罪獲判緩刑，未獲緩刑的7警與一審無罪的林崇成、楊文振，目前仍在高院二審審理中。

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