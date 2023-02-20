反駁羅智強無端指控 蘇巧慧：扭曲事實、混淆視聽

民進黨立委蘇巧慧19日深夜反駁國民黨前台北市議員羅智強指控拿政治獻金給妹妹的設計公司，強調一切合法、且依法申報，認為羅智強扭曲事實、混淆視聽，只是為了漂白國民黨南投立委候選人林明溱濫用政治獻金，又為了個人聲量。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/02/20 00:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨前台北市議員羅智強指控立委蘇巧慧2020年選舉拿政治獻金給妹妹蘇巧純「二三設計公司」586萬元。蘇巧慧表示，羅智強為了個人聲量，又為了漂白國民黨南投立委候選人林明溱濫用政治獻金，竟扭曲事實、混淆視聽。

蘇巧慧臉書貼文：

針對羅智強的無端指控，蘇巧慧表示，蘇巧純是拿過世界大獎的設計師，選舉期間找蘇巧純的公司幫忙設計文宣、辦活動，所有薪資報酬都如實核報給監察院，合法且公開透明，不僅不怕國民黨知道，大家都可以去查。

蘇巧慧說，林明溱現在被批評的是拿選舉補助款給小孩蓋豪宅，當縣長時在縣府安插小孩當黑官特助、給予免費的主管停車位，請問國民黨，這是同一件事嗎？國民黨又要混淆視聽來解救林明溱嗎？

蘇巧慧強調，她的選舉過程經費公開合法，林明溱則是公私不分又濫用特權，呼籲民眾勿受此類混淆視聽言論影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法