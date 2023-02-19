台北交棒台南！2023台灣燈會閉幕 創千萬人次賞燈

2023台灣燈會閉幕，在交通部長王國材（前排中）見證下，台北市長蔣萬安（前排左）將象徵主辦權的大燈籠交給2024台灣燈會主辦城市台南市的市長黃偉哲（前排右）。（記者廖振輝攝）

2023/02/19 22:01

〔記者陳心瑜／台北報導〕在台北市舉行的15天2023台灣燈會今天（19日）晚上閉幕，台北市長蔣萬安象徵性將主辦燈籠交給明年主辦城市台南市的市長黃偉哲；交通部長王國材表示，2月1日台灣燈會試營運至今，參觀人數破1256萬人次，刷新歷年參觀紀錄。

明年台灣燈會將以「台南400光年」為題。黃偉哲表示，目前已開始前置規劃，預計在安平與沙崙高鐵特定區分別設置兩大主燈區，安平是最古老的發展區域，而沙崙則是最新的發展區域，屆時重點將是融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等元素。

黃偉哲表示，台南市將串連知名在地燈節，像是龍崎光節空山祭、月津港燈節、原市區的普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、消防史料館祈福燈籠等，讓燈會遍地開花，來台南看2024燈會可以一次滿足，展現400年歷史承先啟後的獨有特色。

交通部觀光局表示，台灣燈會在台南距2008年舉辦台灣燈會至今已15年，將以「台南400光年」為題，主展場初步規劃在台南高鐵特定區，以綠能科技為策展主軸概念，象徵台南展望下一個百年，搭配安平燈區台南運河水域光藝展演，串聯月津港燈節、普濟燈會等既有知名燈節，將呈現水陸聲光雙重饗宴。

2023台灣燈會19日晚間閉幕，位於台北國父紀念館主燈區仍吸引大批賞燈人潮。（記者廖振輝攝）

2023台灣燈會19日晚間閉幕，位於台北國父紀念館主燈區仍吸引大批賞燈人潮。（記者廖振輝攝）

2023台灣燈會19日晚間閉幕，位於台北國父紀念館主燈區仍吸引大批賞燈人潮。（記者廖振輝攝）

2023台灣燈會19日晚間閉幕，位於台北國父紀念館主燈區仍吸引大批賞燈人潮。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法