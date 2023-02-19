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    台北市軍人公墓擴建使照延宕 英靈入塔苦等645天

    台北市軍人公墓壁葬區櫃位擴充工程已完畢，卻因遲未取得使照，使得許多英靈無法入塔。（台北市議員汪志冰提供）

    台北市軍人公墓壁葬區櫃位擴充工程已完畢，卻因遲未取得使照，使得許多英靈無法入塔。（台北市議員汪志冰提供）

    2023/02/19 17:02

    〔記者鄭名翔／台北報導〕近期台北市第二殯儀館遭爆冰櫃不足，導致往生者遺體「塞車」困境，台北市議員汪志冰再指出，台北市軍人公墓也發生因擴充壁葬區、卻遲未等到使用執照，以致有804件申請案遲遲無法入塔，更有等候多達645天，迫使家屬只能自力救濟將骨灰暫存民間殯儀公司，不僅勞民傷財，更是對國軍英靈大為不敬，呼籲台北市兵役局儘速改善。

    對此，台北市兵役局副局長林春來表示，軍人公墓壁葬擴充工程去年底完工，原定今年1月啟用，但因審核使用執照耗費較長時間，以致作業期程延宕約1個月，「我們很也很急，不斷與建管處聯繫」，目前掌握使用執照約本週可核發，後續即可配合家屬時間進行入塔作業；局長李治安補充，考量施工安全，當初已有向家屬告知工期，後續使照審核較為嚴格，再加上新市長上任、業務交接等，延長作業時間，今天就可取得使照並立即啟用。

    汪志冰表示，陳情市民自稱父親為榮民且符合申請「台北市軍人公墓」塔位資格，已於1月19日完成申請程序，但一直未接獲入塔通知，不得已只能自行付費洽民間殯儀公司暫厝。經瞭解，台北市兵役局因有感於塔位日趨不足，自2020年編列9800萬元進行擴充6460櫃位做為因應，工程於去年10月竣工，但卻遲未拿到使用執照，以致亡者家屬只能苦苦等候。

    汪志冰怒批，市府安厝軍人亡魂塔位作業不斷延宕，令人匪夷所思，也使家屬很無奈又無助，據兵役局統計現有804案還在排隊等候，家屬不但要自行張羅骨灰暫時安放處所，還得增加額外負擔費用，以目前等待最久的645天為例，於民間安置費用共負擔約19萬元，令汪志冰疾呼，市府應加速完成相關作業，以慰軍人英魂，也讓家屬放心。

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