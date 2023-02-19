徐巧芯怨藍營立委初選現任優先 費鴻泰：不會打內戰

國民黨立委費鴻泰強調不會內戰，會認真做好每一件事，希望每天比前一天更好。（記者蔡思培攝）

2023/02/19 16:31

〔記者蔡思培／台北報導〕近來多位國民黨台北市議員喊出挑戰現任立委，傳國民黨擬規劃條款，優先提名現任立委參選。將在2024年第七選區立委選舉挑戰費鴻泰的國民黨台北市議員徐巧芯今天表示，只想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象。費鴻泰則表示，不會打內戰。

徐巧芯今在臉書發文指，希望能有一場公平的初選，也很難過所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。徐批評，有些人只在背後利用關係搞出專屬自己的制度，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就把自己的官位做到老、做到死；但年輕一輩在外面不斷戰鬥到片體鱗傷，從來沒想過要放棄，最終卻被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。

費鴻泰今天下午在大安運動中心參加「罕病身障者書畫創作展」開幕典禮，會前被問起國民黨立委初選一事。費表示對於新條款毫無所悉，他也未被徵詢過，並強調初選非常多次，競選的對手就是他自己，今天上午也照常前往菜市場進行選民服務，認真做好每一件事，希望今天比昨天好、明天比今天好。

至於徐巧芯臉書發文意有所指，費鴻泰表示，不對別人的事情做任何評論，只針對自己的事情扮演好角色，但他強調黨內初選絕對不會打內戰，對於現任優勢不清楚，應該詢問中央黨部。費強調，他身為立委，就是把今天監督政府、問政、地方選民服務做好，永遠不會打內戰。

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