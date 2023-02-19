上海團訪北市府令兩岸「春暖花開」？ 李驍東：我也期待

中國上海市台辦副主任李驍東等人應邀來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪台北市政府共創行動辦公室。（記者鄭名翔攝）

2023/02/19 16:47

〔記者鄭名翔／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東等人應台北市政府邀請，來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪市府共創行動辦公室，會後簡單回應媒體稱，未與台北市長蔣萬安同台「均配合北市府安排」，另也期待兩岸「春暖花開」，但不可能單靠此工作團隊就有大變化，必是兩邊一同努力。

李驍東一行六人自十八日至廿日造訪台北，今早先參觀台北表演藝術中心，隨後大啖牛肉麵，下午則到台北市政府共創行動辦公區參訪，但相關行程事前保密到家。

李驍東會後面對現場大批守候媒體，難得停下腳步連聲道謝，並稱「這兩天給大家添很多麻煩」；至於是否介意蔣萬安未陪同參觀，李驍東則稱，此配合北市府安排，並非常滿意市府接待。

至於此行是否意味兩岸「春暖花開」，李驍東笑說，有此期待，但不可能透過此工作團隊就能起很大變化，必須雙邊一同努力。

市府發言人羅旺哲表示，此次上海團參訪共創行動辦公室，主要是了解即將於三月舉辦的智慧城市展，而蔣萬安市長行程已有既定安排，上個月就已擬定，因此上海訪問團今日來北市府參訪，係由副秘書長王秋冬、資訊局陪同。

至於外傳蔣萬安明將接見上海團，羅旺哲四兩撥千斤稱，若市長行程有空均會來做安排，而上海團相關行程安排都依循陸委會要求的「低調、單純、安全」原則安排，並一切公開透明。

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