為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    上海團訪北市府令兩岸「春暖花開」？ 李驍東：我也期待

    中國上海市台辦副主任李驍東等人應邀來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪台北市政府共創行動辦公室。（記者鄭名翔攝）

    中國上海市台辦副主任李驍東等人應邀來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪台北市政府共創行動辦公室。（記者鄭名翔攝）

    2023/02/19 16:47

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東等人應台北市政府邀請，來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪市府共創行動辦公室，會後簡單回應媒體稱，未與台北市長蔣萬安同台「均配合北市府安排」，另也期待兩岸「春暖花開」，但不可能單靠此工作團隊就有大變化，必是兩邊一同努力。

    李驍東一行六人自十八日至廿日造訪台北，今早先參觀台北表演藝術中心，隨後大啖牛肉麵，下午則到台北市政府共創行動辦公區參訪，但相關行程事前保密到家。

    李驍東會後面對現場大批守候媒體，難得停下腳步連聲道謝，並稱「這兩天給大家添很多麻煩」；至於是否介意蔣萬安未陪同參觀，李驍東則稱，此配合北市府安排，並非常滿意市府接待。

    至於此行是否意味兩岸「春暖花開」，李驍東笑說，有此期待，但不可能透過此工作團隊就能起很大變化，必須雙邊一同努力。

    市府發言人羅旺哲表示，此次上海團參訪共創行動辦公室，主要是了解即將於三月舉辦的智慧城市展，而蔣萬安市長行程已有既定安排，上個月就已擬定，因此上海訪問團今日來北市府參訪，係由副秘書長王秋冬、資訊局陪同。

    至於外傳蔣萬安明將接見上海團，羅旺哲四兩撥千斤稱，若市長行程有空均會來做安排，而上海團相關行程安排都依循陸委會要求的「低調、單純、安全」原則安排，並一切公開透明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海團行程保密如「躲貓貓」挨轟 蔣萬安跳針：市府與陸委會共識
    2023/02/19 15:38

    上海團行程保密如「躲貓貓」挨轟 蔣萬安跳針：市府與陸委會共識
    上海團訪台被譏如間諜氣球亂竄 北市府怒斥：勿惡意污衊
    2023/02/19 15:04

    上海團訪台被譏如間諜氣球亂竄 北市府怒斥：勿惡意污衊

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    中國上海團訪台行蹤成謎 綠委：密會誰？北市府應說清楚
    2023/02/19 05:50

    中國上海團訪台行蹤成謎 綠委：密會誰？北市府應說清楚
    中國上海團參訪台灣燈會行蹤成謎 媒體「全被放鴿子」撲空
    2023/02/18 21:08

    中國上海團參訪台灣燈會行蹤成謎 媒體「全被放鴿子」撲空
    上海團參訪台灣燈會 蔣萬安：秉持對等尊嚴、善意、互惠原則
    2023/02/18 16:45

    上海團參訪台灣燈會 蔣萬安：秉持對等尊嚴、善意、互惠原則
    中國上海台辦副主任李驍東抵松機 獨統團體接機爆口角衝突
    2023/02/18 12:40

    中國上海台辦副主任李驍東抵松機 獨統團體接機爆口角衝突
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播