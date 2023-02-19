上海團訪北市府令兩岸「春暖花開」？ 李驍東：我也期待
2023/02/19 16:47
〔記者鄭名翔／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東等人應台北市政府邀請，來台北市參訪台灣燈會及相關市政，今下午參訪市府共創行動辦公室，會後簡單回應媒體稱，未與台北市長蔣萬安同台「均配合北市府安排」，另也期待兩岸「春暖花開」，但不可能單靠此工作團隊就有大變化，必是兩邊一同努力。
李驍東一行六人自十八日至廿日造訪台北，今早先參觀台北表演藝術中心，隨後大啖牛肉麵，下午則到台北市政府共創行動辦公區參訪，但相關行程事前保密到家。
李驍東會後面對現場大批守候媒體，難得停下腳步連聲道謝，並稱「這兩天給大家添很多麻煩」；至於是否介意蔣萬安未陪同參觀，李驍東則稱，此配合北市府安排，並非常滿意市府接待。
至於此行是否意味兩岸「春暖花開」，李驍東笑說，有此期待，但不可能透過此工作團隊就能起很大變化，必須雙邊一同努力。
市府發言人羅旺哲表示，此次上海團參訪共創行動辦公室，主要是了解即將於三月舉辦的智慧城市展，而蔣萬安市長行程已有既定安排，上個月就已擬定，因此上海訪問團今日來北市府參訪，係由副秘書長王秋冬、資訊局陪同。
至於外傳蔣萬安明將接見上海團，羅旺哲四兩撥千斤稱，若市長行程有空均會來做安排，而上海團相關行程安排都依循陸委會要求的「低調、單純、安全」原則安排，並一切公開透明。