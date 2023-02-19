傳立委初選現任優先 徐巧芯嘆被國民黨家暴︰會做出自己的選擇

台北市議員徐巧芯今於臉書感嘆表示，只是想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象，稱此為「從政來最傷心的一天」。（記者鄭名翔攝）

2023/02/19 16:01

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨內搶2024立委席次已公開開戰，傳出國民黨立委初選將採現任優先，讓早早表態參選、挑戰現任同黨松山信義區立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯深感不滿，今於臉書感嘆表示，只是想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象，不僅稱此為「從政來最傷心的一天」，更形容如同是在外打拚的人回家卻被家暴，心痛質疑「這裡真的是我的家嗎？」

徐巧芯表示，很努力、也說過多次，對於參加立委選舉，只是想要一場公平初選，如今聽聞此消息真的很難過，因為所有努力、付出，都被自己人當成提防跟打擊對象。

徐巧芯酸道，有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死。

徐巧芯感嘆，年輕一輩的明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著，此如同在外打拚的人回到家直接被家暴，不禁懷疑「這裡真的是我的家嗎？」

徐巧芯揚言，若制度確定如此無理不公，將會做出屬於自己的選擇，並反問國民黨，「我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎？」

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