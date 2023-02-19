為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    傳立委初選現任優先 徐巧芯嘆被國民黨家暴︰會做出自己的選擇

    台北市議員徐巧芯今於臉書感嘆表示，只是想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象，稱此為「從政來最傷心的一天」。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員徐巧芯今於臉書感嘆表示，只是想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象，稱此為「從政來最傷心的一天」。（記者鄭名翔攝）

    2023/02/19 16:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨內搶2024立委席次已公開開戰，傳出國民黨立委初選將採現任優先，讓早早表態參選、挑戰現任同黨松山信義區立委費鴻泰的台北市議員徐巧芯深感不滿，今於臉書感嘆表示，只是想要公平初選，卻被自己人當成提防與打擊對象，不僅稱此為「從政來最傷心的一天」，更形容如同是在外打拚的人回家卻被家暴，心痛質疑「這裡真的是我的家嗎？」

    徐巧芯表示，很努力、也說過多次，對於參加立委選舉，只是想要一場公平初選，如今聽聞此消息真的很難過，因為所有努力、付出，都被自己人當成提防跟打擊對象。

    徐巧芯酸道，有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死。

    徐巧芯感嘆，年輕一輩的明明在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著，此如同在外打拚的人回到家直接被家暴，不禁懷疑「這裡真的是我的家嗎？」

    徐巧芯揚言，若制度確定如此無理不公，將會做出屬於自己的選擇，並反問國民黨，「我的所有努力，真的對你們來說這麼刺眼嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立委初選傳現任優先條款 國民黨：無所悉、勿捕風捉影
    2023/02/19 12:26

    立委初選傳現任優先條款 國民黨：無所悉、勿捕風捉影
    黨內互打開始？ 鍾沛君拋「四大保證」狠酸羅智強
    2023/02/15 20:57

    黨內互打開始？ 鍾沛君拋「四大保證」狠酸羅智強

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    藍營一堆議員準備落跑選立委 黃光芹痛批：肉慾橫流
    2023/02/08 00:17

    藍營一堆議員準備落跑選立委 黃光芹痛批：肉慾橫流
    國民黨不分區立委提名 趙少康批朱立倫、吳敦義專斷獨行
    2023/02/04 15:22

    國民黨不分區立委提名 趙少康批朱立倫、吳敦義專斷獨行
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播