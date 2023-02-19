老婦飼老鼠養布袋 外籍看護等她過世在家偷錢

警方查扣看護偷來的外幣等紙鈔。（記者王冠仁翻攝）

2023/02/19 15:54

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬陳姓老婦平時獨居且老來需要洗腎，約半年前請來一名印尼籍女看護，老婦本月初因病往生；她家屬事後清點遺物，發現老婦持有、價值約台幣5萬多元的各式外幣不見，還發現女看護準備落跑。家人在看護的行李內找到偷走的外幣，雖然她苦苦求饒，但家屬決議報警逮人。

警方調查，陳姓老婦生前住在台北市小南門附近，她身體硬朗、事業有成，兒女也離家自立；但她近年來因腎臟病所苦，需要定期洗腎，半年前請來一名印尼籍女看護照料她。

老婦今年1月因病情惡化被送往醫院住院救治，不幸於本月初撒手人寰；她住院期間，家屬陸續前來探視、照料，得知她除了存款，家中還存放有美元、人民幣、日圓等各式外幣，總價值約5萬多元。

老婦過世後幾天，她的家人去其住處整理遺物，卻發現這些外幣不見，且驚覺當時該名看護已收拾完行李、正要離開。家人懷疑看護趁老婦住院時將那些外幣搜刮殆盡，進一步追問，看護發現紙包不住火，承認偷走外幣、苦苦求饒。

不過，家人認為老婦生前對待看護不薄，想不到對方居然還偷竊，家人感嘆她「飼老鼠咬布袋」，因此決心追究。警方獲報趕來，將看護以現行犯身分逮捕，將她依竊盜罪嫌送辦。

據了解，陳姓老婦生前曾說，2年多前有去銀行提領2、3百萬元放在家中以便花用，家人找不到這筆錢，一度懷疑是看護偷走。不過，由於家人也沒有老婦提領的證據，警方不排除可能是老婦年老「記錯」，最後只有針對看護工偷取外幣的部分來追究刑責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法