上海團行程保密如「躲貓貓」挨轟 蔣萬安跳針：市府與陸委會共識

中國上海市台辦副主任李驍東（左3）等人今下午到台北市政府共創行動辦公區參訪。（記者鄭名翔攝）

2023/02/19 15:38

〔記者鄭名翔／台北報導〕中國上海市台辦副主任李驍東等人應台北市政府邀請，來台北市參訪台灣燈會及相關市政，但北市府對行程保密到家，上海團猶如大玩「躲貓貓」，令台北市議員都看不下去，質疑有「黑箱作業」；對此，台北市長蔣萬安今表示，此為北市府與陸委會共識，以低調、單純、安全為原則；李驍東等人面對媒體訪問，也低調閉口。

李驍東一行六人自18日至20日造訪台北，今早先參觀台北表演藝術中心，隨後大啖牛肉麵，下午則到台北市政府共創行動辦公區參訪，但相關行程事前保密到家，且李驍東現場面對媒體守候、追問，一概低調閉口不答，僅簡單稱「謝謝」便即快步離去。

對於行程保密引發議員質疑，蔣萬安今表示，北市府與陸委會都有共識，主要以低調、單純、安全為原則，相關行程安排也都依照這樣的原則在進行；再面對記者追問，蔣萬安持續跳針回應稱，行程經過陸委會核准，雙方均有共識按此原則進行。

國民黨台北市議員王欣儀表示，上海團來台行程都經中央陸委會批准，城市間互動、參訪、交流都是光明正大，無不可告人之處，且賞燈過程若被大批媒體圍堵恐影響其他民眾，建議北市府可在徵得訪客同意下，開放不影響民眾的市政行程供媒體拍攝，兼顧各方需求。

民進黨台北市議員陳怡君則質疑，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調單純安全」的行程，卻是利用公開行程調虎離山，使媒體第四權及民代都無法監督，其中必然有鬼，質疑蔣萬安以保護之名，行秘密外交、黑箱作業之實，將無法保護台北市民、保護台灣人，形同無能市長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法