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    首頁　>　臺北市

    北市健身房遭人衝入砸店 顧客持壺鈴砸玻璃傷店員

    潘男不但推倒櫃台電腦、揮掉桌上告示牌，甚至持壺鈴砸健身房內玻璃，害店員受傷。 （翻攝爆料公社）

    潘男不但推倒櫃台電腦、揮掉桌上告示牌，甚至持壺鈴砸健身房內玻璃，害店員受傷。 （翻攝爆料公社）

    2023/02/19 15:13

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市信義路三段地下室內某健身房，日前遭到顧客潘男闖入，潘男不但推倒櫃台電腦、揮掉桌上告示牌，甚至持壺鈴砸健身房內玻璃，害店員受傷，今日有民眾將影像po上網，轄區大安分局警方則表示店家尚未至警局提告，現場員工如有權益受損事宜，可於事發後6個月內至派出所進行提告，以維護個人權益。

    據了解，潘男疑似與店家有合約糾紛，去年11月16日，戴白色安全帽闖入店內，與店員大聲爭吵外，見到櫃台電腦、告示牌就推倒，甚至還進入店內拿壺鈴砸玻璃，導致女員工肩膀瘀血，且因為害怕，不敢再去健身房上班。

    女員工表示，包含電腦維修費、電腦無法操作工作損失、醫療費、精神受損無法工作、賠償金等，她共計為8萬多元，但是潘男媽媽表示兒子有精神疾病，最後只願賠償5千元，且經過多次溝通後，健身房員工自行向男子母親索賠，公司不再介入，因此她才把影片po上網。

    大安分局則表示，分局接獲報案後，派員瞭解為該會員因與業者溝通不良問題，情緒激動毀損店內物品，店家後續與該會員進行談論和解事宜，但至今尚未至派出所提告；另外有關現場員工如有權益受損事宜，可於事發後6個月內至派出所進行提告，以維護個人權益。

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