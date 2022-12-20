台鐵工會抗議公司化嗆春節罷工 王國材：草案並非最終版本

交通部長王國材說，目標是今年底前完成16個子法公告，草案預告階段會持續蒐集各方意見，並非最後公告版本。（資料照）

2022/12/20 21:45

〔記者陳心瑜／台北報導〕台鐵預計2024年掛牌公司化，16個子法已經公布4個子法草案，包括16日「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案等，台灣鐵路工會今天（20日）發聲明指控交通部鴨霸、不採納工會意見，不排除春節疏運期間罷工抗議。交通部長王國材說，草案並非正式公告版本，會持續蒐集意見，也會將工會意見納入台鐵公司推動會報中討論。

王國材說，目標是今年底前完成16個子法公告，因此必須加緊腳步，他強調，草案預告階段會持續蒐集各方意見，並非最後公告版本。

交通部說，為了推動台鐵公司化，持續與台鐵局、台鐵工會共同研訂公司化子法。對於台鐵工會今天指出交通部完全不採納工會於12月15日就子法「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」所表達意見，並強行進行法規預告程序狀況。台鐵公司推動會報相關子法討論，以及台鐵局與工會的溝通，是採平行作業方式進行。

交通部說，考量儘速完成子法訂定，相關預告程序及整體作業需要依規劃進行，至於工會在與台鐵局協商會議中所提意見，也請台鐵局整理後提送交通部，交通部會在每週兩次的台鐵公司推動會報中討論。

交通部說，就工會認有違反原先承諾的誤解，交通部與台鐵局、工會的立場與目標都是相同的，共同努力台鐵公司化的永續經營及保障員工權益，後續在協商程序加強連繫與溝通，讓工會意見充分表達與討論，縮小雙方認知差距，儘速共同完成台鐵公司化相關子法草案協商。

台灣鐵路工會祕書吳長智說，台鐵公司化母法「制定國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」明定台鐵公司營業與維修車輛之購置由交通部編列預算支應，但子法卻分級處理，指第一級、第二級的三年一度維修，因屬一般性維護，要台鐵公司自行支應，工會認為第一至第四級檢修都應全由交通部支應，「子法草案和本來講好的不一樣」，公司化之後必須將本求利，不能要求台鐵每年支付10至20億的檢修成本，否則恐虧損。

另外，台鐵局為留才，規劃明年元旦起發給員工留才職務津貼2千元，並提高火車駕駛安全獎金達5成，不過，台鐵局長杜微說，方案目前尚未獲核定。

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