中共軍演國民黨喊開放小三通 綠委轟：台灣人還要忍多久

立委蘇治芬發文說，中國透過軍演不斷挑釁恐嚇台灣人民，國民黨竟還說瓔馬上開放小三通，對中國提出援助，台灣人民聽的下去嗎？（資料照）

2022/12/20 22:03

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軍情動態》中、俄海軍明起聯合軍演 最近距離台灣僅300多公里

〔記者陳政宇／台北報導〕中國國防部宣布，中、俄海軍昨天起（21日）到27日，在舟山到台州以東海域舉行「海上聯合-2022」軍事演習。對此，民進黨立委蘇治芬今（20）日批評，國民黨竟要台灣馬上開放小三通、對中國提出援助，這樣寡廉鮮恥的話，台灣人民聽的下去嗎？還要繼續容忍中國及國民黨多久？

中國方面消息指出，解放軍海軍這次將派出2艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘多功能補給艦和1艘潛艇。除了軍艦，中、俄軍機和直升機也將參與演習。據了解，「海上聯合」是中、俄兩國規模最大的海上演習，自2012以來已經連續舉行10年，這次是最靠近台灣的一次。

對此，蘇治芬在臉書發文說，中國解放軍近日派出遼寧艦航艦編隊到台灣東部進行演訓，並配合渤海海峽黃海北部展開為期8天的軍事任務，而國防部19日也公告中共機艦在西部及西南空域進行演訓，已有包圍台灣的軍事演習意味，雖然國軍將領強調是解放軍年度的組合式訓練，但不排除是對民進黨主席選舉釋出不友善的訊息。

蘇治芬指出，近期中國放寬疫情管控，導致中國國內疫情擴大，不只是國內各類藥品被掃貨，甚至其他國家也傳出有大量中國人到藥局掃貨各種感冒藥、退燒止痛藥寄回中國，台灣也出現類似狀況，讓主管機關也出面呼籲要有所節制，不能影響台灣藥品穩定。

「縱使內憂不斷，但中共依然不放棄對台灣以武力威脅」，蘇治芬指出，中國透過軍演不斷挑釁恐嚇台灣人民，周邊國家及我國國軍也提高警戒，就是深怕中國「以訓轉戰」。

蘇治芬進一步批評，這樣一個惡劣的政權，國民黨竟還說的出要台灣馬上開放小三通，對中國提出援助，這樣寡廉鮮恥的話，台灣人民聽的下去嗎？台灣還要繼續容忍中國及國民黨多久？

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