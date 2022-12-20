蔣萬安聽取柯市府大巨蛋簡報 1年內啟用有機會

蔣萬安今天下午帶著準副市長李四川等人與柯市府體育局長李再立、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩等人開會，聽取簡報。 （蔣萬安辦公室提供）

2022/12/20 20:08

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安即將上任，台北市政府市政交接工作進行中，蔣萬安今天（20日）與負責大巨蛋案的台北市體育局長、大巨蛋籌備處副執行長等柯市府官員開會、聽取簡報。蔣萬安競選時曾喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，蔣萬安陣營說，若相關技術都能夠克服，1年內拿到使用執照、完工啟用有機會。

蔣萬安競選期間喊出1年內讓大巨蛋完工啟用，大巨蛋也被台北市長柯文哲列為24項重要府級重大交接案件的第一項。蔣萬安今天下午帶著準副市長李四川等人與柯市府體育局長李再立、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩等人開會，聽取大巨蛋簡報。

蔣萬安辦公室發言人鄭世維說，李再立、陳世浩向蔣萬安市府團隊各局處首長進行大巨蛋簡報，蔣萬安也針對契約變更設計、未來營運要項與計畫等現階段碰到的問題與兩人溝通。李再立與陳世浩有將現階段大巨蛋遇到的內政部、營建署、消防署審議過程進度與蔣萬安說明，外界關心的逃生議題也有討論到。

鄭世維說，蔣團隊已經了解問題所在，上任後各局處會透過多方管道溝通，努力達成內政部審議相關規範。至於蔣萬安競選期間喊出的上任1年後完工啟用是否有機會，鄭世維說，會盡力達成目標，若相關技術都能夠克服，1年內能夠拿到使用執照、試營運、完工啟用應該有機會。

蔣萬安競選期間喊出1年內讓台北大巨蛋完工啟用。（記者王藝菘攝）

蔣萬安辦公室發言人鄭世維說，柯市府體育局長李再立、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩有向蔣萬安市府團隊各局處首長進行大巨蛋簡報。（記者蔡思培攝）

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