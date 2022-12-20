蔣萬安聽取柯市府大巨蛋簡報 1年內啟用有機會
2022/12/20 20:08
〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長當選人蔣萬安即將上任，台北市政府市政交接工作進行中，蔣萬安今天（20日）與負責大巨蛋案的台北市體育局長、大巨蛋籌備處副執行長等柯市府官員開會、聽取簡報。蔣萬安競選時曾喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，蔣萬安陣營說，若相關技術都能夠克服，1年內拿到使用執照、完工啟用有機會。
蔣萬安競選期間喊出1年內讓大巨蛋完工啟用，大巨蛋也被台北市長柯文哲列為24項重要府級重大交接案件的第一項。蔣萬安今天下午帶著準副市長李四川等人與柯市府體育局長李再立、大巨蛋籌備處副執行長陳世浩等人開會，聽取大巨蛋簡報。
蔣萬安辦公室發言人鄭世維說，李再立、陳世浩向蔣萬安市府團隊各局處首長進行大巨蛋簡報，蔣萬安也針對契約變更設計、未來營運要項與計畫等現階段碰到的問題與兩人溝通。李再立與陳世浩有將現階段大巨蛋遇到的內政部、營建署、消防署審議過程進度與蔣萬安說明，外界關心的逃生議題也有討論到。
鄭世維說，蔣團隊已經了解問題所在，上任後各局處會透過多方管道溝通，努力達成內政部審議相關規範。至於蔣萬安競選期間喊出的上任1年後完工啟用是否有機會，鄭世維說，會盡力達成目標，若相關技術都能夠克服，1年內能夠拿到使用執照、試營運、完工啟用應該有機會。