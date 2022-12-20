冷到耶誕節 明起強烈冷氣團、寒流接力來襲

氣象局提醒，週三起將有強烈冷氣團和寒流南下，乾冷到耶誕節。（取自中央氣象局網站）

2022/12/20 18:36

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（20日）全台高溫20度以上、溫暖陽光露臉，不過明天又要變天，未來1週北方冷空氣不斷南下，強度漸增。明天上午北部先轉濕冷、下午則是全台轉乾冷，有感降溫，接下來的冬至（22日）、耶誕夜（24日）及耶誕節（25日）都是乾冷天氣。

中央氣象局提醒，明晚有強烈大陸冷氣團南下，週六、下週日則是直逼寒流等級，影響北部低溫約9度、局部下探7度，明天到週日耶誕節全台感受寒冷，東半部零星短暫雨、西半部及離島多雲到晴。由於是乾冷空氣影響的天氣，也是輻射冷卻的良好條件，中南部日夜溫差大。

中央氣象局預報員黃恩鴻說，未來1週都要留意日夜溫差大的輻射冷卻現象。雖然今天各地白天溫暖，但明天將有強烈大陸冷氣團南下，明天上半天濕涼，北部多雲、有雨，傍晚開始全台轉為乾冷，越晚越冷，北台灣有感降溫，高溫從今天的20度以上降到17、18度，晚上各地低溫包括北部至中部以北和宜蘭降到11、12度；南部、花東14、15度，這波冷空氣持續影響到隔天冬至、週五。

黃恩鴻說，週五晚間另一波強冷空氣南下，影響到下週日（耶誕節）乾冷，北台灣全天冷、其他地區夜間清晨寒冷。預估在週六、下週日達寒流等級，週六、下週日的夜間清晨也是這波寒流最冷的時間點，北台灣低溫約9至10度、中部約10至11度、南部花東12至13度。寒流直到下週一、下週二才會減弱，氣溫逐日回升。

氣象局發布低溫特報，提醒明天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明天傍晚起至後天冬至台中以北、宜蘭、南投地區及金門易有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生。（取自中央氣象局網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法