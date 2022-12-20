提案選舉公報不列學歷 鍾佳濱：教育程度已非參選限制

鍾佳濱指出，過去以教育程度作為參選公職的前提已經不存在，選舉公報當然也沒必要有學歷欄。（資料照）

2022/12/20 18:30

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會通過「選罷法」修正草案排除「黑、金、槍、毒」參選，民進黨立委鍾佳濱等人也提出修法版本，主張刪除選舉公報的學歷欄，但立院程序委員會暫緩列案。鍾佳濱今（20）日受訪表示，目前各項公職的參選資格已無教育程度的限制，因此學歷欄並非必要資訊，這是根據時代推演的進步立法。

現行公職人員選舉罷免法明定，選舉公報應登載候選人學歷，並要求檢附證明文件。根據民進黨立委鍾佳濱等24人提出的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，說明民主政治宜採取更開放的態度，候選人的學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷。該草案今日經立法院程序委員會討論，通過國民黨團的提案，暫緩列入院會的報告事項。

對此，鍾佳濱受訪表示，1980年代之前，台灣各項公職選舉依層級不同，有不同的教育程度的要求，當候選人不具有同等的教育程度時，還必須經過檢核及格方能取得候選人資格，隨著時代推演，「選罷法」已不再以學歷作為參與公職候選人的參選資格，而選舉公報的學歷欄作為資格證明的意義也已經不存在，因此不必要存有學歷欄。

鍾佳濱說，若選民關心候選人的各項學經歷，在這項修法主張中，候選人仍可將學歷放在經歷或政見等相關欄位，因為根據「選罷法」，關於選舉公報的經歷和政見等欄位，選務機關應尊重候選人的自我表述，而候選人則必須就內容真實性對選民負責。

針對程序委員會決議、以及外界質疑提案人蔡適應自己就面臨學歷問題，鍾佳濱回應，立院的各種提案是取得討論空間，這項提案本來是要讓社會思考，大家沸沸揚揚討論這麼多有關學歷或論文的問題，但根據時代推演，過去以教育程度作為參選公職的前提已經不存在，選舉公報當然也沒必要有學歷欄。

另，鍾佳濱表示，他支持「選罷法」納入排黑條款，應揭露特定罪刑的前科紀錄，即使褫奪公權的年限已解除，但這些前科不見得一般人查得到，應該提供選民判斷支持與否。

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