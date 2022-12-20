懲處出爐！害北市學童喝餿水湯 廠商挨罰2.6萬、停止供餐2週

台北市力行國小因營養午餐廠商疏失，發生學童誤喝餿水湯事件，教育局偕同衛生局前往學校稽查廚房供餐環境。（教育局提供）

2022/12/20 17:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立力行國小營養午餐業者昨日發生一年級學童誤喝到「餿水湯」，台北市教育局今早派員到校會勘稽查，學校緊急召開午餐供應委員會，就廠商疏失做出懲處，明起停止供餐2週，並記點13點、罰款2.6萬元，若恢復供餐前未改善，將視為重大違失將予以終止合約。

教育局指出，力行國小自明（21）日起暫停供餐2週，針對本次送餐流程與人員疏失，廠商須提出食品安全衛生及送餐SOP改善報告與督察措施，經午餐供應委員會再次審核通過後，始能恢復供餐；倘未有改善，將視為重大違失予以終止合約，決不寬待。

此外，教育局表示，經午餐委員會討論決議依契約罰則條款祭予最高罰則，共記點13點（一般缺失8點及重大缺失5點），罰款2萬6000元。

溪口國小營養午餐有螺絲釘 廠商挨罰1.2萬

北市議員王欣儀也爆料，溪口國小的營養午餐有螺絲釘、尼龍細繩異物，教育局表示，事發當日該校已立即責成午餐廠商到校調查，督請廠商針對廚房進行全面檢查器具並更換新品，午餐供應委員會決議針對廠商記點6點，併同罰款1萬2千元。若2個月內再發生異物情形，將視為情節重大裁罰處理，該校亦將調整午餐食材處理製程與加強實體監廚。

教育局重申，食安為校園午餐最重要的一環，將以最嚴謹方式要求廠商落實校園午餐供膳各環節流程，確保學生用餐安全，今日再次發函向各校重申食品安全把關的重要，請學校落實供餐標準作業流程，並監督供餐廠商確實依規定辦理。

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