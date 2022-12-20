北市國小營養午餐接連出包 王欣儀︰柯文哲自行卸任 教局罔顧食安

台北市議員王欣儀指出，溪口國小日前出現有螺絲釘、尼龍細繩掉落營養午餐中情形，險被師生吃下肚。（台北市議員王欣儀提供）

2022/12/20 17:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市力行國小驚傳學童喝下「餿水湯」，台北市議員王欣儀再爆，溪口國小日前也出現有螺絲釘、尼龍細繩掉落營養午餐中情形，雖廠商因此挨罰，但接二連三校園食安問題卻凸顯市長柯文哲仍在任期，卻已「自行卸任」，任由教育局螺絲掉滿地、罔顧學童食安，實在太離譜。

對此，北市教育局表示，溪口國小於事發當日立即責成廠商到校調查、更換新品，並由午餐供應委員會決議針對廠商疏失分別記點5點及1點，併同罰款共1萬2000元，而教育局今也再次發函給各校重申把關食安，督促務必落實供餐標準作業流程、善盡管理之責。

王欣儀接獲溪口國小家長陳情，稱學校營養午餐加工流程狀況頻頻，先是11月25日有老師用餐時竟「吃螺絲」，發現菜餚內竟有湯勺用具螺絲釘，而在12月初又有學生在營養午餐中吃到長達23公分尼龍細繩，雖校方立即請廠商更換並啟動通報機制，但家長不滿處置輕縱、未把關食安品質，令人無法安心。

而力行國小驚傳學童喝下「餿水湯」，校方雖宣稱是因新手交接、不熟悉配送程序所致，但王欣儀質疑，廚餘本該每天點收、清運，怎會擺放超過3天而未處置，怒批教育局對此未曾監督、管理，才導致發生如此離譜情況。

王欣儀砲轟，柯文哲還在任卻「自行卸任」，放任教育局螺絲掉滿地，要求北市府應盡快重新檢視學校營養午餐現場加工、清運流程，並定期查核廚工教育訓練，針對違反食安的廠商也應立即停止供餐，此外，過去因疫情而暫停的食安委員會現場督考，須評估隨解封而恢復，以保障校園食安、學童健康。

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