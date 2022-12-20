為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市國小營養午餐接連出包 王欣儀︰柯文哲自行卸任 教局罔顧食安

    台北市議員王欣儀指出，溪口國小日前出現有螺絲釘、尼龍細繩掉落營養午餐中情形，險被師生吃下肚。（台北市議員王欣儀提供）

    台北市議員王欣儀指出，溪口國小日前出現有螺絲釘、尼龍細繩掉落營養午餐中情形，險被師生吃下肚。（台北市議員王欣儀提供）

    2022/12/20 17:53

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市力行國小驚傳學童喝下「餿水湯」，台北市議員王欣儀再爆，溪口國小日前也出現有螺絲釘、尼龍細繩掉落營養午餐中情形，雖廠商因此挨罰，但接二連三校園食安問題卻凸顯市長柯文哲仍在任期，卻已「自行卸任」，任由教育局螺絲掉滿地、罔顧學童食安，實在太離譜。

    對此，北市教育局表示，溪口國小於事發當日立即責成廠商到校調查、更換新品，並由午餐供應委員會決議針對廠商疏失分別記點5點及1點，併同罰款共1萬2000元，而教育局今也再次發函給各校重申把關食安，督促務必落實供餐標準作業流程、善盡管理之責。

    王欣儀接獲溪口國小家長陳情，稱學校營養午餐加工流程狀況頻頻，先是11月25日有老師用餐時竟「吃螺絲」，發現菜餚內竟有湯勺用具螺絲釘，而在12月初又有學生在營養午餐中吃到長達23公分尼龍細繩，雖校方立即請廠商更換並啟動通報機制，但家長不滿處置輕縱、未把關食安品質，令人無法安心。

    而力行國小驚傳學童喝下「餿水湯」，校方雖宣稱是因新手交接、不熟悉配送程序所致，但王欣儀質疑，廚餘本該每天點收、清運，怎會擺放超過3天而未處置，怒批教育局對此未曾監督、管理，才導致發生如此離譜情況。

    王欣儀砲轟，柯文哲還在任卻「自行卸任」，放任教育局螺絲掉滿地，要求北市府應盡快重新檢視學校營養午餐現場加工、清運流程，並定期查核廚工教育訓練，針對違反食安的廠商也應立即停止供餐，此外，過去因疫情而暫停的食安委員會現場督考，須評估隨解封而恢復，以保障校園食安、學童健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    懲處出爐！害北市學童喝餿水湯 廠商挨罰2.6萬、停止供餐2週
    2022/12/20 17:45

    懲處出爐！害北市學童喝餿水湯 廠商挨罰2.6萬、停止供餐2週
    力行國小學童喝餿水 柯文哲要求檢討懲處「該怎麼做就怎麼做」
    2022/12/20 12:38

    力行國小學童喝餿水 柯文哲要求檢討懲處「該怎麼做就怎麼做」

    抗癌恐需百萬 籲政府擴大投資健康
    力行國小學童喝到餿水湯 北市教局︰立即換廠商、明起暫停供餐
    2022/12/20 11:40

    力行國小學童喝到餿水湯 北市教局︰立即換廠商、明起暫停供餐
    北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處
    2022/12/20 10:54

    北市力行國小學童誤喝「餿水湯」 校方坦承廠商疏失將懲處

    台新金聯手刑事局共創資安聯盟
    臺北市今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播