台東偏遠學校達7成7 監委籲維護弱勢學童受教權

監委王美玉。（資料照）

2022/12/20 17:11

〔記者謝君臨／台北報導〕受少子女化衝擊，台灣偏遠地區教育呈現「小校林立」的狀況，尤其台東縣，有7成7學校被認定為偏遠、8成5學校是原住民重點學校，代理教師明顯增加，未具合格教師資格約占5成，影響學生受教權。監委王美玉、鴻義章呼籲，教育部和台東縣政府應積極謀求改善，以解決弱勢學童的教學品質與受教權。

據統計，目前偏遠地區中小學計有1206校，高達整體學校的31.13%，且近半數的偏遠地區學校，學生人數僅50人以下，逾8成3的偏遠學校班級數為6班以下，偏遠地區學校不僅數量多且普遍偏小。

2位監委指出，依教育部統計各縣市偏遠地區學校校數占該縣市總學校比率，前5名依序為台東縣（74.19%）、花蓮縣（62.04%）、嘉義縣（61.39%）、南投縣（59.34%）、雲林縣（58.71%）。為了深入瞭解問題，監委實地走訪台東縣太麻里鄉、蘭嶼鄉偏鄉學校，並訪談當地代理教師。

調查發現，教育部每年投入可觀經費補助地方政府增置偏遠地區學校教師，但實務上，學校為避免因少子化衝擊超額或資遣教師，對於員額控管趨向嚴格，也未必將增置員額納入編制，致代理教師人數居高不下。台東縣偏鄉學校代理教師比率，106至110學年度國中由13%升至30%、國小由17%升至28%，明顯攀升。

偏鄉教育專法第9條規定，主管機關應建設學校數位基礎設施。但今年5月疫情期間，卻有媒體報導蘭嶼學生在家上數位課程，卻需「蹲坐別人家外、追著訊號上課。」監委向台東縣政府及當地學校求證，證實該縣因地形狹長且有綠島、蘭嶼2個離島，諸如朗島部落等部分地區的訊號品質仍需改善。

調查也發現，台東縣偏遠地區學校現職代理教師未具合格教師資格者，占比仍高約50%。2位監委說，短期內偏遠地區教育事務仍相當程度仰賴代理教師承擔，但他們卻未享有一年完整聘期、實際辦理行政業務卻無行政加給、部分未具合格教師證者，無法參加全額補助的師資職前教育課程等問題，亟待改善。

另，2位監委表示，教育部推動「教學正常化政策」指出，學校教師應以專長授課為原則。但偏遠地區學校普遍規模偏小，國中方面，小則僅有3個班級，設置教師6至9名，在分科教學型態下，學校裡的教師人數仍遠遠無法涵蓋所有課程科目，而產生「教師非專長授課」，有老師一人要教4個科目的情況。

2位監委呼籲，「教育機會平等」是國民教育的核心價值。偏遠地區學校教育發展條例的立法，得來不易，但徒法不足以自行，執政者對於偏鄉教育的特殊性與主體性應具高度意識，方能期待此部專法的理想及美意能夠發揮，保障偏鄉學子的公平受教權益。

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