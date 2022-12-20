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    中國3批食器殘留物超標退運銷毀 逾7噸智利櫻桃驗出禁藥

    中國商品再度被驗出不合格，三批食器的溶出試驗殘留物超標，需全數退運或銷毀。（記者吳亮儀翻攝）

    中國商品再度被驗出不合格，三批食器的溶出試驗殘留物超標，需全數退運或銷毀。（記者吳亮儀翻攝）

    2022/12/20 16:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布邊境稽查結果，中國商品再度被驗出不合格，三批食器的溶出試驗殘留物超標，需全數退運或銷毀；另外，兩批智利出口的櫻桃也被驗出農藥殘留違規，驗出不能使用於櫻桃的農藥「賽安勃」，約7200公斤需全數退運或銷毀。

    由「觀莉公司」進口的中國「小麥造型糖果盒（小麥造型糖果盒）」，在4%醋酸溶液溶出試驗中，檢測本體4個部位，分別檢出蒸發殘渣量35ppm、31ppm、37ppm及48ppm，全數超過標準值的30ppm。

    另外，還有2批中國出口的「止滑砧板」則由知名藥妝品牌「台灣札幌藥粧公司」進口，同樣在溶出試驗中都超標。

    食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，溶出試驗是測試食品容器盛裝酸性物質時的狀況，若溶出過量恐傷人體，食藥署將針對中國出口的食品容器採取百分之百檢驗、查驗措施。食品容器因需盛裝食品，被歸類於食品檢驗項目。

    另外，智利出口2批櫻桃，分別為6000公斤、1200公斤，都檢出了農藥賽安勃殘留。陳慶裕指出，賽安勃是台灣准用的殺蟲劑，但櫻桃產品不在此限，因此依規定屬於不得檢出的殘留物，因此全數皆退運銷毀。

    中國商品再度被驗出不合格，三批食器的溶出試驗殘留物超標，需全數退運或銷毀。（記者吳亮儀翻攝）

    中國商品再度被驗出不合格，三批食器的溶出試驗殘留物超標，需全數退運或銷毀。（記者吳亮儀翻攝）

    兩批智利出口的櫻桃被驗出農藥殘留違規。（記者吳亮儀翻攝）

    兩批智利出口的櫻桃被驗出農藥殘留違規。（記者吳亮儀翻攝）

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