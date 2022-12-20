外界憂成台中市議會「孤鳥」 時力新科議員吳佩芸回應了

時代力量今年地方選舉當選的3位新科縣市議員今（20）日同台亮相，由黨主席陳椒華授袍。左起為嘉義市議員當選人王浩、台中市議員當選人吳佩芸、陳椒華、苗栗縣議員當選人葉忠倫。（記者楊丞彧攝）

2022/12/20 16:59

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量今年地方選舉當選6席縣市議員，分別有3席成功連任與3席新科議員，即將於本月25日就任之3位議員當選人今（20）日在中央黨部同台亮相，盼為地方政治注入公平正義與理性監督的力量。被問到時力議員在縣市議會「形單影隻」會不會感覺像是孤鳥？台中市議員當選人吳佩芸回應，浴火後重生的絕不是孤鳥、而是鳳凰。她的心中沒有藍綠，揭發傳統利益結構叢生所衍生的弊病，正是選民希望改變的原因。

時代力量今年地方公職選舉提名46位縣市議員候選人、當選6席，全國得票數17萬7666票、得票率1.56%，包括新竹市3位議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊皆連任成功，而新科議員包括苗栗縣議員（竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮）葉忠倫、台中市議員（南屯區）吳佩芸與嘉義市議員（西區）王浩。另有彰化縣秀水鄉鄉民代表陳昀志及新北市瑞芳區龍山里長陳志強。

黨主席陳椒華表示，這次選戰相當艱辛，時力候選人也很努力。雖然選舉結果不如預期，但時力仍堅信公平正義、居住及勞工正義、反黑金和反賄選等核心主張，希望當選人進入議會後，能繼續發揚時力精神，深耕地方，讓時力繼續被看見。

陳椒華也提到，連任失利的彰化縣議員（彰化市）吳韋達以及初試啼聲的花蓮縣議員（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）候選人陳慶元皆為該選區落選頭，而同選區當選人有傳出涉賄嫌疑，將力拚遞補上壘。

2018年初次參選以9票之差落選的吳佩芸，這次捲土重來成功當選。吳表示，今年參選以1萬4054票當選，有很多人問她時力在台中市議會僅有「一席之地」，會不會是孤鳥？她則以「浴火後重生的絕對是鳳凰」回應。時力過去無論在揭弊、公平正義等問政上，不分藍綠；揭發傳統利益結構叢生所衍生的弊病，正是選民希望改變的原因。

吳佩芸強調，選上議員是責任的開始，未來會秉持不看顏色、只問是非、更問公平正義的精神，繼續努力。她也希望走出一條能真正代表台中市民聲音的路，並帶著這些力量繼續前進，讓市民真正看見新政治的改變。

葉忠倫表示，在大環境不利的情況下，他仍在苗栗縣爭取到一席議員席次，代表著各地都有一群人期待著改變與清新政治。當初他也是因為有一群人有著同樣的期待與希望，所以投入選舉。雖然他是新科議員，但他已經準備好要質詢、服務、恪盡議員職責，他會努力做讓苗栗鄉親有感，也期待自己成為苗栗在地的進步力量。

王浩表示，自己作為嘉義市西區第一位小黨參政並當選的市議員，責任相當重大。許多嘉義市民關心的居住、勞權、交通等問題，將來進到市議會也會逐步推動改變。時力作為藍綠以外，理性監督、支持公平正義的第三勢力政黨，無論市長黨籍為何，都會做好監督市政、把關預算的角色。未來4年他將秉持理性監督的精神，捍衛嘉義市民權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法