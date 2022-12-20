接見美眾議員訪團 賴清德：盼與美國加強合作、抵抗威權

賴清德副總統今接見「美國聯邦眾議員匡希恆訪問團」時表示，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅。（總統府提供）

2022/12/20 16:41

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德副總統今接見「美國聯邦眾議員匡希恆訪問團」時表示，在全球產業鏈重組過程中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓台美合作雙贏，也能持續繁榮；匡希恆也回應，訪團幾位眾議員都會持續推動與台灣利益相關的法案。

賴清德表示，今年1月他代表總統前往友邦宏都拉斯，參加新任卡蕬楚（Xiomara Castro）總統就職典禮過境美國時，匡希恆（John Curtis）眾議員及朴銀珠（Michelle Steel）眾議員等人與他視訊會晤，今天非常高興也非常榮幸能在總統府親自接待大家，真的是一個非常美妙的經驗。

賴清德提到，匡希恆眾議員及其他幾位眾議員提出「台灣國際團結法案」、「台北法案」，支持台灣的國際參與，也支持台灣跟美國加強經貿關係、洽簽雙邊貿易協定。此外，近來在各位眾議員的支持下，美國的「國防授權法案」已經通過，這對協助台灣的國防或國安有非常大的幫助，也對安定與鼓舞台灣社會的民心士氣深具貢獻，他要特別利用這個機會表達最由衷的感謝。

賴清德認為，台灣和美國都是民主國家，追求民主、自由、人權等共同價值，台灣社會也非常感激美國數十年來對台灣的協助；特別是最近幾年來，台灣面臨極權主義的威脅，美國不斷地以具體的行動宣示支持台灣，意義非常重大。

賴清德指出，在蔡總統的領導下，台灣社會也有很堅強的信心，即使面對極權主義的擴張威脅，仍會堅守民主陣容，絕對不會放棄幾十年來，努力爭取所得到的民主、自由和人權的生活方式。

賴清德表示，目前全球面臨的問題，不只是極權主義的擴張威脅，還包括氣候變遷這項重要的議題，以及人工智慧等新興科技所帶來的全球數位轉型。而在全球產業鏈重組過程中，台灣非常希望能與美國進一步加強合作，除了堅守民主陣容，抵抗威權主義的威脅，也能共同面對氣候危機對地球帶來的影響，讓台美雙邊都能扮演合作雙贏的角色，也讓台灣跟美國能夠持續繁榮。

隨後，匡希恆致詞時表示，1979年，他曾來台灣傳教，在40年後又重新回到台灣，心情實在難以言喻。40年前，他感受到台灣人民的勤奮努力，且與美國人民有共同價值，當時他對台灣的所見所聞，一直幫助他在美國國會持續關注台灣，並協助保護台灣。他深感榮幸能在美國國會，支持保護台灣的相關法案，也與其他眾議員一起守護台灣，提升台灣人民的福祉。

匡希恆指出，訪團幾位眾議員分別來自美國猶他州、愛荷華州、加州等地，他們都會持續推動與台灣利益相關的法案。台灣在全球的重要性，獲得美國國會跨黨派的支持，他們也支持台灣對於人權的重視與繁榮發展。訪團此行希望能推動美國和台灣的各項合作，也希望能夠透過開放、坦誠的對話，幫助台灣維護台海和平穩定安全及維持現狀。

訪賓尚包括美國聯邦眾議院眾議員米勒－米克絲（Mariannette Miller-Meeks）及歐文斯（Burgess Owens）等，由外交部次長蔡明彥陪同，前來總統府拜會副總統。

賴清德副總統今接見「美國聯邦眾議員匡希恆訪問團」，並與訪團合影。（總統府提供）

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