接見美眾議員訪團 蔡英文籲請支持台灣參與「印太經濟架構」

蔡英文總統今接見美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）率領的訪團，並請議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）。（總統府提供）

2022/12/20 16:38

〔記者陳昀／台北報導〕美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等4位眾議員近日率團訪台，蔡英文總統今接見訪團時表示，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案；並盼透過「台美21世紀貿易倡議」和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF），台灣有信心能為區域經貿發展做出更多貢獻。

蔡英文致詞時表示，訪團眾議員都是在美國國會力挺台灣的好朋友。匡希恆團長早年曾經在台灣傳教，和台灣淵源很深，也非常歡迎米勒-米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、歐文斯（Burgess Owens）、朴銀珠（Michelle Steel）第一次來台訪問，訪賓在聖誕節前夕專程來訪，以行動展現對台灣的支持，她要代表台灣人民表達誠摯感謝，也預祝佳節愉快。

蔡英文也藉此機會，感謝美國國會長期以來對台灣的支持。最近，美國眾議院和參議院陸續通過支持台灣軍購的《國防授權法案》。不論是對法案的支持或是公開聲援，都實現對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主。

她說，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定和繁榮，也請美國國會的好朋友繼續支持各項強化台灣安全的議案。

蔡英文表示，她知道訪團議員非常關注能源及氣候變遷議題，也非常感謝他們支持台灣參與「聯合國氣候變化綱要公約」。這幾年來，台灣一直在加速再生能源的發展進度。為了落實2050淨零排放目標，我們在今年3月已經公布路徑圖，預計年底也會提出「12項關鍵戰略」具體行動方案。

蔡英文表示，台灣和美國在這兩項重要議題上，有許多合作空間，期待和美國一起努力，協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，也共同推動再生能源的發展。

在經貿方面，蔡英文指出，上個月「台美21世紀貿易倡議」已經順利完成首輪會議。希望透過這個倡議和美國洽簽高標準的貿易協定，作為區域的良好示範。她也請訪團議員持續支持台灣參與「印太經濟架構」。我們有信心，台灣能為區域的經貿發展，做出更多貢獻。

最後，總統再次歡迎議員們來訪，2022年是台美關係豐收的一年，迎接2023年，她期盼和大家一起努力，推動台美關係持續升級。

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