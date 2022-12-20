全台11個跨年、迎曙光懶人包 摃龜多年三仙台沒舉辦

北部民眾元旦可至宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘欣賞龜山朝日，迎接2023第一道曙光。（交通部觀光局提供）

2022/12/20 16:31

〔記者陳心瑜／台北報導〕再過10天就要揮別2022迎接新年，交通部觀光局彙整全台11個跨年、迎曙光活動，跨年夜可在日月潭參加跨年，觀賞水社、伊達邵碼頭長達8分鐘煙火，元旦當天可至海拔2千公尺的高山參加梨山升旗典禮、阿里山的日出印象音樂會，可沐浴在高山晨曦迎接來年。

交通部觀光局國民旅遊組長莊靜真今天（20日）在例行記者會說，防疫警戒降級，跨年夜訂房率有5成以上。全台5個國家風景區及3個主題樂園有跨年或迎曙光活動，包括12月31日梨山、谷關、日月潭等都有跨年晚會，麗寶樂園、劍湖山、義大世界也有煙火秀、跨年演唱會。

至於往年最著名的台東縣三仙台迎曙光活動並未舉辦，雖然已連續多年元旦當天烏雲密布、看不到曙光，每年仍有許多民眾到場等候東海岸的第一道曙光，東部海岸國家風景區管理處長林維玲說，由於三仙台遊憩區正在辦理公共服務設施改善工程，跨海拱橋也封閉無法通行，預計明年農曆春節前才會完工開放。不過，仍歡迎民眾到東海岸欣賞日出或曙光。

北、中、南活動部分，北部民眾可到宜蘭外澳加東北角迎日出系列活動，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可附近健行、騎自行車。

中部民眾，跨年夜可在谷關、梨山參加跨年晚會，隔天可至梨山賓館的升旗典禮，在海拔2千公尺迎接新年；日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點一路high歌到午夜倒數計時，0時在水社、伊達邵碼頭前施放8分鐘的兩岸雙煙火，沉浸於絢爛浪漫的夜空潭影。另外，台中麗寶樂園有演唱會、摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天一早還可以搭乘摩天輪看日出。

南部則有雲林劍湖山世界跨年活動，將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出；高雄義大世界也有999秒大型立體藝術煙火。元旦當天則有阿里山日出印象音樂會，以玉山及日出雲海為背景，展演原住民天籟、悠揚管絃樂，私房景點梅山鄉「隅夷處 耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠人陶醉的樂聲中，擁抱第一道日出。

莊靜真說，離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，遊客可選擇到「國境之北」的馬祖引升旗，參加健行活動迎接曙光。

再過10天就要揮別2022迎接新年，交通部觀光局彙整全台11個跨年、迎曙光活動。（交通部觀光局提供）

再過10天就要揮別2022迎接新年，交通部觀光局彙整全台11個跨年、迎曙光活動。（交通部觀光局提供）

再過10天就要揮別2022迎接新年，交通部觀光局彙整全台11個跨年、迎曙光活動。（交通部觀光局提供）

再過10天就要揮別2022迎接新年，交通部觀光局彙整全台11個跨年、迎曙光活動。（交通部觀光局提供）

劍湖山世界跨年活動將有數百台無人機、燈光秀以及摩天輪煙火秀演出。（交通部觀光局提供）

高雄義大世界跨年夜將有999秒大型立體藝術煙火。（交通部觀光局提供）

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