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    首頁　>　臺北市

    中山女中樂旗隊寒流中演出家長氣炸 校方回應了

    中山女中樂旗隊參加嘉義市國際管樂節，高一學生穿著無袖的黑色連身短裙，在濕冷寒風中演出被凍僵。（家長提供）

    中山女中樂旗隊參加嘉義市國際管樂節，高一學生穿著無袖的黑色連身短裙，在濕冷寒風中演出被凍僵。（家長提供）

    2022/12/20 16:59

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山女中樂旗隊上週參加嘉義市國際管樂節踩街嘉年華，碰上寒流來襲，高二學姊要求3名高一學生穿著無袖連身短裙演出，家長不滿校方默許高二生決策，事後也未有回應。中山女中說，今年適逢濕冷天候，雖有準備暖暖包等禦寒物品，但當場無其他冬裝可替換，導致家長擔憂孩子的健康狀況，實為考慮不周，已與家長取得聯繫說明，並通盤檢討表演服裝的相關事宜。

    中山女中發出新聞稿說明，樂旗隊學生表演用的服裝、道具均為歷屆學姊所傳承，與往年的制服相同。除了首排掌旗官為西裝式禮服、禮帽，其餘演出同學在表演的過程中因考量動作量大，舞旗、拋槍等，且整體活動為持續行進狀態，動作變化多，設計上以方便活動及符應隊形美感為主。

    中山女中說，囿於整體經費有限，同學的表演服裝只有單套，未分夏、冬2季可依季節寒、溫替換。歷年嘉義市國際管樂節時間大多固定，氣溫尚宜，今年卻適逢濕冷天候，在風雨中登場，雖有準備暖暖包等禦寒物品備用，但當場無其他冬裝可供替換，致無法出席的家長在遠處擔憂孩子健康狀況，實為考慮不周，師長迅速將學生送回飯店洗熱水澡、安排用餐並確認學生的身體狀況無虞。

    中山女中說，感謝家長們對孩子的關懷與付出，並適時反映，讓我們能知悉不足及尚須改進之處。學校已與家長聯繫說明並通盤檢討表演服裝等相關事宜，在方便行動及保暖上取得平衡，以避免類似情形再發生。

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